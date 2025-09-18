Fefita La Grande celebra su cumpleaños número 82 sintiéndose «buenísima»

Con la misma chispa que la caracteriza, la merenguera típica Fefita La Grande celebró este miércoles su cumpleaños número 82, agradeciendo a Dios, a su país y a sus seguidores por acompañarla en cada etapa de su vida.

“Quiero dar las gracias a Papá Dios por darme esta larga vida. Agradecer a mi país, República Dominicana, a mis seguidores, a mi fan, por siempre seguirme”, expresó.

“Así que yo estoy feliz, agradecida de todo mi país entero, de mi pueblo, Santiago Rodríguez”, añadió.

La intérprete de “La Chiflera” aprovechó la ocasión para enviar un saludo especial a sus hijos “Rafaelito, Raulito, Julio César, Arely e Ibelice, a mis nietos y a mis bisniestos”.

Destacó que se siente “bien y feliz y contenta. Y estoy buenísima, mi amor, para que lo sepa. Porque esta vieja tiene un gusto, tiene un gusto”.

Fefita la Grande, reconocida por su contribución a la música típica dominicana, ha mostrado su talento desde muy pequeña, llegando a ser conocida en su comunidad por tocar el acordeón, güira y tambora desde los nueve años.

Así celebró Fefita La Grande sus 80 años de vida, foto, fuente externa.
Fefita La Grande. fuente externa.

A lo largo de su carrera, ha ganado varios premios y ha sido parte de eventos internacionales como la serie ‘Summer for the City’, organizada por Lincoln Center, un escenario de prestigio reservado para artistas con una trayectoria destacada en la cultura popular.

Pero el sobrenombre de “La Mayimba, uno de los más llamativos, empezó a ser utilizado a principio de los 80.

Su carisma y jocosidad, tanto sobre como detrás del escenario, le permitió a “La Vieja Fefa” llevar su “Chiflera” y “Vamo a hablar inglés” a Europa, dándole el sello distintivo de ser la primera merenguera en tocar música típica en el Continente Europeo, donde según su biografía tiene una fanaticada importante.

