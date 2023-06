La cantante de merengue típico, Fefita La Grande, reaccionó la madrugada de este viernes al video que circula en las redes sociales, donde se le observa sufrir una caída cuando saludaba a varias personas en un aeropuerto local.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la legendaria artista explicó que el «estrellón» fue debido a que se enredó con la correa de su maleta.

«En primer lugar, me enredé con la correa de la maleta. Es lo primero. Lo segundo es que un estrellón al año no hace daño y uno al mes, pues es costumbre. Pero en esta ocasión no es costumbre, es pura casualidad», dijo la Vieja Fefa.

Además, Manuela Josefa Cabrera Taveras, nombre real de la intérprete, pidió a los ciudadanos tener más empatía por el prójimo, y dejar las críticas hacia ella.

«Dígame, ¿quién no se cae en esta vida? Por Dios, vamos a ser más conscientes y tener más empatía por el prójimo. Deje la crítica, que ya estoy vieja de escuchar esto y aquello. Santísimo, pero Virgen, descanse ya, descanse. Deje eso ya, está bueno, y sigamos dándole fiesta. Viene mi cumpleaños número 80 en septiembre. Tal vez no nos caigamos ante para que hagan un show como ahora y críticas negativas…¡Pipo, coño!», expresó.

Fefita no reveló si presenta lesiones.

Caída

El audiovisual muestra el momento en que la merenguera típica tropieza con su maleta y cae al suelo mientras saluda a los presentes. Posteriormente fue auxiliada.

Seguir leyendo:

Kevin Spacey es un «acosador sexual», afirma abogada de la acusación

Demora con resolución daría lugar a su libertad