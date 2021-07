Felicitan a Luis Abinader por su cumpleaños 54

Este lunes, el presidente de la República, Luis Abinader, celebra su cumpleaños 54 por primera vez desde que es jefe de Estado, tal y como él mismo lo resaltó el pasado domingo en Jarabacoa.

Por el cumpleaños de Abinader decenas de personas han manifestado sus buenos deseos en las redes sociales, como una de sus hijas, Esther Abinader, quien escribió: “Felicidades Luis Abinader. Qué orgullo es ser tu hija. Gracias por enseñarme que una derrota no me puede tumbar y que una victoria no me puede nublar. Que nunca me faltan tus consejos. Te quiere, tu muchachota”.

A la lista de las personas que han expresado su cariño hacia el mandatario se unió la primera dama Raquel Arbaje: “No soy de celebrar cumpleaños, mas hoy, agradezco a Dios estar en tu vida y la alegría de verte cumplir el anhelo de trabajar por el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo, como lo vienes haciendo”, dijo en su cuenta de Twitter con dos fotos donde se le ve junto a su esposo. Y añadió:

Te amo, mi Luis, y hoy te repito lo que siempre te he dicho: gracias por hacer nuestras vidas cada día más interesantes y plenas. Juntos hasta el infinito. ♥️ — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) July 12, 2021

Otra de las personalidades que mostraron sus felicitaciones fue la vicepresidenta de la República, Raquel Peña quien, además, agradeció al Abinader “por la confianza” depositada en ella.

“¡Feliz cumpleaños Sr. Presidente! Le pido a Dios que siga bendiciéndolo con salud y muchos momentos junto a su querida familia. Gracias por la confianza que deposita en mí, es un privilegio servirle a nuestro país a su lado”, escribió la vicemandataria.

¡Feliz cumpleaños Sr. Presidente! Le pido a Dios que siga bendiciéndolo con salud y muchos momentos junto a su querida familia. Gracias por la confianza que deposita en mí, es un privilegio servirle a nuestro país a su lado. pic.twitter.com/6YUVwgMlPf — Raquel Peña (@RaquelPenaVice) July 12, 2021

Además de Peña, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza dijo sobre el cumpleaños 54 de Abinader que le desea fuerza y energía, “para seguir impulsando los cambios que tanto necesita nuestro país. Mis parabienes”.

¡Feliz cumpleaños, compañero Presidente @LuisAbinader! Fuerza y energía para seguir impulsando los cambios que tanto necesita nuestro país. Mis parabienes. pic.twitter.com/nW4xV6fftB — Jose Paliza (@JosePaliza) July 12, 2021

Además, el abogado Vinicio Castillo, además de felicitar al Presidente, dijo que Abinader celebra su cumpleaños “en una coyuntura muy difícil para la República Dominicana y crisis sin precedentes”.

Abinader nació el 12 de julio del año 1967.

Ayer, celebraron por adelantado sorprendiendo al mandatario con un grupo de mariachi tras concluir un evento en Jarabacoa.

“Lo que yo quiero es que todos estos años dedicárselo con mucho esfuerzo, mucha energía pero sobre todo con mucha pasión dedicárselo a mi país, muchas gracias”, dijo Abinader.