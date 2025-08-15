Nueva York. Varios peloteros dominicanos de Grandes Ligas enviaron mensajes de apoyo a los atletas dominicanos que participarán en esta ciudad del 15 al 31 de este mes en los «Juegos Juan Pablo Duarte», que dirige el empresario y deportista Roberto Rojas.

Los jugadores Juan Soto, Ronny Mauricio, Frankie Montás y Gregory Soto, de los Mets de Nueva York, enviaron mensajes de apoyo a los 2,300 deportistas dominicanos residentes en esta ciudad, Rhode Island, Lawrence y Boston, que participarán en las siguientes disciplinas:

Atletismo, Ajedrez, Baloncesto, Béisbol, Billar, Bolinche, Ciclismo, Tablero, Dominó, Judo, Fútbol, Tae Kwan Do, Karate, Footkey, Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Sóftbol, Rigoball, Volibol, Vitilla, Lacrose, Arco y Flecha.

«Mucho éxito a las delegaciones que representan a sus respectivos lugares en estos Juegos Juan Pablo Duarte. Estoy seguro que todos sus desvelos y esfuerzos se verán recompensados con una medalla», expresó Juan Soto.

El lanzador Montás también le deseó éxito a los jóvenes quisqueyanos que van a competir en esta edición.

“Exito a los jóvenes atletas del país caribeño que participarán en esta justa atlética en múltiples disciplinas deportivas”, deseó por su parte el utility Ronny Mauricio.

Mientras que el lanzador Gregory Soto precisó «estamos seguros de que, gracias a su preparación, enfoque y esfuerzo pondrán en alto el nombre de nuestro país. Deseamos el mayor de los éxitos a nuestros atletas».

Por su parte, Rojas afirmó que existe gran entusiasmo entre la comunidad dominicana en NYC con la celebración de estos juegos, que pondran la bandera tricolor en alto, sostuvo.

