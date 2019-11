Félix Bautista: Felucho se ha convertido en un manipulador, irrespetuoso y deslenguado

El senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, no se quedó callado, tras la acusaciones que hiciera el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix (Felucho) Jiménez, esta mañana en un programa de televisión.

“Felucho, en su nuevo rol de fiscal, juez y policía, se ha convertido en un manipulador, irrespetuoso y deslenguado. Si tiene alguna prueba en mi contra, que la presente y la debatimos en el escenario que él decida”, posteó el funcionario en su cuenta de Twitter.

En otro tuit, agregó que, todas las acusaciones en su contra han sido ampliamente debatidas en la justicia y lo han declarado inocente.

Todas las acusaciones en mi contra han sido ampliamente debatidas en la justicia y me han declarado inocente. Siempre he defendido mi honor e integridad personal con mucha valentía y determinación, en todos los escenarios en los que he sido citado.

— Félix Bautista (@felixrbautista) November 18, 2019