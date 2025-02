«Félix Cumbé»: la historia detrás del tema que canta Fernando Villalona

El reconocido merenguero Fernando Villalona contó cómo surgió la canción «Félix Cumbé», un tema del año 1982 que, según sus palabras, fue todo un éxito de ventas, llegando a despachar unos 10 mil discos diarios.

Villalona habló durante una entrevista con Junior Cabrera y esto fue lo que narró sobre los orígenes del coro y las letras de «Félix Cumbé», el también merenguero y, posteriormente, bachatero, que murió el pasado martes luego de algunas complicaciones de salud.

«El tema al inicio era D, no con B, era Félix Cundé. Félix Cundé era mi tenor y fue a Raffi Peralta. Hicimos un ritmito (el que suena con el piano y el bajo), y sale Raffi ‘Félix Cundé, Félix Cundé, Félix Cundé’. Luego montamos ese cuadro y yo lo que estaba era buscando montar ese cuadro. Sin embargo, en ese tiempo yo vivía en el ensanche Quisqueya, eso fue en el año 1980, más o menos. Y estábamos ensayando en mi casa y la música sonaba en el barrio».

«Pero Francisco Cruz, un hombre muy respetuoso, con un talento increíble, con una gracia única, me esperó que termináramos lo que estábamos ensayando para ese tema. Logramos muchas cosas, pero lo más importante fue que él me esperó que termináramos de ensayar. Cuando salí a despedir a los músicos, él me dijo ‘Fernando, quiero hablar con usted una cosita: a mí me encanta esa canción. Pero no oigo una letra, solo oigo coro y coro’. Y yo dije ‘este tipo está fresco’. Pero su frescura me llamó la atención. Entonces le dije: ‘¿Eres músico, cantante?’. Y él me dijo ‘bueno, yo puedo componerle algo’».

«En ese tiempo yo tenía un viaje a Estados Unidos. Pasaron varias semanas, no lo sé. La cuestión es que él llegó con esas letras: ‘A mí me llaman Félix Cumbé. ¿Por qué me llaman de esa manera? A mí me llaman Félix Cumbé. ¿Por qué me llaman de esa manera? Señores, yo no bebo mucho…’ Sobre la letra de la canción, dije ‘¡wao, Padre, gracias de nuevo!’ Y así iban cayendo las cosas como solo Dios las sabe hacer. Otro tablazo. Y ahí comenzaba con mi compañía Paloma Records, y ese fue el primer disco que yo más he vendido aquí en mi pueblo».

«Se vendían 10 mil sencillos diarios; increíble. Y hacían fila la gente. Y esa casa donde yo vivía estaba llena de discos, pero no duraban una hora, la gente venía de todos los lados (a comprarlo). O sea, yo hice una idea de que 10 mil discos se iban diario».

«O sea, Félix Cumbé, para mí, si no es el primer éxito más fuerte, está entre los 10 más importantes».

Reacción por la muerte de Félix Cumbé

Este miércoles, Villalona reaccionó consternado por el deceso de Félix Cumbé, un artista que nació con el nombre Critz Sterlin en Haití en 1961 y luego se naturalizó dominicano en diciembre de 2022.

“Son tantos los recuerdos que vienen a mi mente en este momento. Paz a tu alma, querido hermano. Gracias, por tanto, Félix Cumbé; ¡tu legado vivirá siempre!”, escribió Villalona en sus redes sociales.

Cumbé logró gran reconocimiento, especialmente por su regreso al escenario como bachatero en 2012, cuando alcanzó la popularidad con su tema «Tú no ta´ pa´ mí (Y yo aquí como un ma´icón)».