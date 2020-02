Félix Manuel Almanzar habla de procedimientos para una cirugía exitosa

Cada paciente es un universo diferente, en medicina dos más dos no es cuatro, nos dice el cirujano plástico Félix Almanzar, quien tras cosechar una vida de éxitos en su carrera, nos cuenta como se prepara para una cirugía plástica.

Destacó el galeno que existen protocolos que hay que llevar a cabo, para lograr los resultados esperados por el paciente, el cirujano Plástico. Félix Manuel Almanzar, recomienda, que en todo procedimiento quirúrgico deben abordarse las faces pre operatorio, operatorio y post operatoria, dándose un binomio médico-paciente con resultados maravillosos.

Almanzar señaló que la aceptación y la buena valoración de la imagen personal son detalles que elevan la autoestima, cuando se sienten bellas y se ven hermosas, que el vestido o traje les queda perfecto, que no hay excesos ni bultos indeseados en zonas específicas.

Para llegar a la determinación y a la aceptación de que se necesita cirugía, le habla a sus pacientes, los sicoanaliza, y si es asunto de la siquis, les pide que vayan a un psicólogo primero y si las condiciones físicas y mentales están dadas para la cirugía plástica entonces procede el médico para logra hacer realidad su sueño.

Apuntó el especialista que son muchas las motivaciones personales y sociales que convencen a cualquier siquis de que la solución más fácil, aunque no la más económica o saludable, es recurrir a una cirugía plástica. También a casos, que es incuestionable, cuando un procedimiento quirúrgico es recomendado por un médico especialista por razones de salud. Si ya existe el convencimiento y los recursos, solo falta seleccionar el profesional de la cirugía plástica, depurado, que pueda materializar satisfactoriamente su sueño.

Agregó, que la responsabilidad de cumplir los anhelos de cada paciente que lo elige como su cirujano plástico, lo obliga a ser riguroso en la planificación y organización del proceso, lo que al final es la clave para obtener lo propuesto.