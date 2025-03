Félix Portes sobre caso Sudiksha: el MP debe solicitar orden de arresto si tiene pruebas

El abogado penalista Félix Portes consideró este viernes que el Ministerio Público, si cuenta con pruebas suficientes, debe solicitar una orden de arresto contra norteamericano Joshua Steven Riibe por su implicación en la desaparición de india Sudiksha Konanki, ocurrida el 6 de marzo mientras estaba de vacaciones en el hotel Riu República, en Punta Cana.

«Hay un recurso de avias corpus que se va supuestamente a conocer hoy con relación a su detención, ver si es legal o ilegal. Yo entiendo que el Ministerio Público, si tiene los elementos suficientes, debe solicitar orden de arresto para formalizar un proceso con relación a él y la desaparición o la ejecución, el homicidio de esta persona», manifestó Portes.

A juicio del jurista, el órgano persecutor podría solicitar al juez una medida de coerción contra Riibe, posiblemente no gravosa, como el impedimento de salida, hasta que la situación se aclare.

Sudiksha Konanki

«El Ministerio Público debiera tomar algún tipo de acción para asegurar su permanencia en el país hasta que se encuentre el cuerpo, hasta que esto se pueda elucidar», dijo el letrado.

Félix Portes, además, destacó que durante el interrogatorio realizado al joven el pasado martes 12 de marzo en la oficina de la Fiscalía de la Unidad de Género y Violencia Intrafamiliar del Distrito Municipal de Verón, Bávaro, Punta Cana, él nunca especificó los temas que habló con Sudiksha antes de su desaparición.

«Date cuenta que él menciona que la conversación que estuvo con ella fue siempre trivial. Nunca establece los temas que ellos atacaron. O sea, ¿cuál es el peligro de tú decir, si tú no tienes nada que ver con el hecho, ¿cuál es el peligro de tú detallar los temas o qué cosas ustedes hablaron? O sea, no entiendo por qué él quiere ocultar esa parte diciendo que hablaron cosas sin importancia. Y le hicieron esa pregunta y él varias veces dijo que hablaron cosas sin importancia. O sea, son muchas cosas que no encajan en realidad.», pronunció.

Sudiksha Konanki

Continuó: «Es totalmente incoherente y eso debe llamar al Ministerio Público a su suspensión y profundizar obviamente las investigaciones, revisar bien las áreas del hotel, porque yo entiendo que cualquier cosa que ocurrió, ocurrió ahí en esa playa y ellos deben ver bien la orilla, llevar perros para que puedan olfatear».

Félix Portes ofreció estas declaraciones durante una entrevista en Noticias Ahora CDN, conducida por la periodista Katherine Hernández.

El operativo de rastreo se establece diariamente

Según explicó el comandante general de la Armada de la República Dominicana, vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, el operativo para localizar a Sudiksha Konanki se establece diariamente, partiendo desde el punto donde fue vista por última vez.

«La primera caja de búsqueda abarcaba 3 millas, y cada día ha ido aumentando. Ahora (el miércoles) estamos buscando las 24 millas (nauticas) desde el punto de origen o la última vez que la vieron», dijo Morillo Rodríguez.

El comandante afirmó que la búsqueda de la ciudadana india, quien llegó al país caribeño el pasado 3 de marzo, no se ha detenido y no se limita solo al mar.

«No dejamos de buscar en las otras áreas, porque en algún momento el cuerpo puede haber estado encallado y flotar. Y no dejamos de seguir buscando en todo el litoral, desde su punto de inicio hasta las 24 millas aproximadamente», manifestó.

Agustín Morillo Rodríguez, además, dijo que el operativo de búsqueda y rescate de una persona en el agua dura aproximadamente de 3 a 7 días, pero que, en este caso, se extenderá.

De igual forma, el titular de la Armada añadió: «El operativo empieza prácticamente a las 6 de la mañana y concluye a las 6.30 de la tarde. Tanto marítimo, por aire y por tierra».

¿Quiénes participan en la búsquedad

En las labores de búsqueda de Konanki participan personal de la Policía Nacional, de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), de la Armada, Defensa Civil con su personal de rescate, miembros del Cuerpo de Bomberos y personal del referido hotel.

Asimismo, colaboran la Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun, agentes federales del Departamento de Estado de los EE. UU., el Buró Federal de Investigación (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), así como la Policía de la Universidad de Pittsburgh.

Además, participa la Guardia Costera de Estados Unidos, proporcionando software especializado para definir el patrón de búsqueda.

