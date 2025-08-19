Félix Reyna promete eficiencia en Diecom

El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, juramentó ayer a Félix Reyna, designado mediante decreto 461-25, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).

“Sabemos de su experiencia, el compromiso y la voluntad de hacer las cosas bien, lo que ayudará a la gestión del presidente Luis Abinader, que está dando todo su tiempo, empeño y su vida al servicio del país, cumpliendo el compromiso de transparencia y eficiencia”, expresó el ministro Bautista.

De su lado, Reyna manifestó que asume las nuevas funciones con responsabilidad y compromiso.

“Asumo esta responsabilidad con la firme decisión de trabajar hombro con hombro para comunicar con transparencia y promover los logros de la gestión siempre al servicio de la ciudadanía”, expresó. Durante el acto protocolar estuvo presente Abel Guzmán Then, quien fue designado subdirector de la DIECOM, y Homero Figueroa, director saliente.

Experiencia

Comunicador con trayectoria en estrategia y gestión de medios. Ha sido director de medios nacionales como Rahintel, Canal 7; Telefutura, Canal 23, y Diario vespertino La Noticia, así como corresponsal internacional de CNN en Español y de Univisión Canal 41. Fue director de Comunicaciones de la Junta Central Electoral (JCE) y director de Comunicaciones de la Universidad O&M.