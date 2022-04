Félix Sánchez y Gerald Núñez: “El zorro y el novato”

El entrenador Félix Sánchez ve mucho talento en el jovencito Gerarld Núñez en las vallas; atleta afirma que no desaprovechará la oportunidad para aprender del maestro

El entrenador y doblemedallista en Olimpiadas en los 400 metros con vallas Félix Sánchez narra que está contento con los talentos que tiene en su academia.



Más aún cuando hace algo más de un mes, conversó con el entrenador de La Romana, Jaime H. Mercedes y le comentó que tenía un jovencito de 18 años, de nombre Gerald Núñez, que estaba ansioso por entrar a la academia.

“La respuesta mía fue, no hay problemas, dile que lo espero y me enseñó varias fotos corriendo en los 400 metros planos”, dice.



Recuerda que un mes antes de los Juegos Militares que acaban de concluir en la modalidad de atletismo, Núñez se le acercó a él y le dijo que deseaba un permiso porque tenía que correr los 400 metros con vallas en los Juegos Militares. “Mi sorpresa fue ¿y tú corres en las vallas?, pues, no sabía porque te vi solo en los planos”, narra Félix Sánchez con una gran sonrisa. Expone que el jovencito tiene talento, solo tiene que trabajar bien enfocado cada día y seguir aprendiendo.

Lo sorprendió con dato

El inmortal del deporte Félix Sánchez afirma que Gerald Núñez le dijo que trabajará para romper la marca juvenil, en poder de Félix Sánchez que es de 50:80. “El lo va a romper, porque en su primera carrera corrió 51:60 en Bayaguana”, agrega.

Habla Gerard Núñez

El joven talento del atletismo dominicano en los 400 planos y 400 metros con vallas, quien pertenece al equipo de deporte del Ejercito de la República Dominicana, reveló al conversar con HOY que está muy feliz de estar recibiendo las enseñanzas del inmortal del deporte y doble medallista olímpico Félix Sánchez.

“Es un alto honor y no voy a desperdiciar esta oportunidad, que no muchos pueden tener”, manifiesta. Indica que se llevará de todas las instrucciones que le brinde Félix Sánchez en la Academia, ya que es muy joven y tiene mucho por aprender.



Comenzó a los 11 años

Recuerda que se inició en el atletismo a los 11 años en La Romana con su entrenador Jaime H. Mercedes. “Yo jugaba béisbol, pero no era bueno. Por eso, un día fui con unos amiguitos a la pista de atletismo en La Romana a correr, me gustó y ahí me quedé”, sostiene.



Espera llegar lejos

Afirma que está muy consciente de que para llegar bien lejos en el deporte y en la vida hay que trabajar bien duro, sin descanso y llevarse de sus entrenadores. Núñez tiene cinco pies nueve pulgadas de estatura, pesa 152 libras y aspira tener una carrera productiva. “Tengo mucho que aprender en este hermoso deporte”, recalca Núñez con voz segura.

Sánchez valora los talentos de RD

Dice solo tienen que trabajar mucho

Tras anunciar su retiro en 2016, Sánchez explica que hay mucho potencial, pero que a este deporte le falta disciplina y un plan para que se pueda desarrollar más. “Por eso decidí traer a mi familia para acá y formar un club de atletismo, hacer todo lo posible para aportar al deporte que yo amo.

Ese potencial que tenemos a nivel nacional podemos llevarlo a nivel internacional”, narra Sánchez. Expone que ya tiene un grupo de muchachos con los que trabaja en los entrenamientos y cuando pase el tiempo espera crecer e integrar más atletas.