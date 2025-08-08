Fellito Suberví avanza en obras beneficiarán a más de 67 mil personas en SDE

Las obras incluyen redes de distribución de agua potable, acometidas domiciliarias y la rehabilitación de una planta de tratamiento, con una inversión superior a los RD$225 millones

Santo Domingo-. El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Felipe -Fellito- Suberví, realizó este viernes un recorrido por distintos sectores del municipio Santo Domingo Este, con el objetivo de supervisar los trabajos que se ejecutan para ampliar y mejorar la cobertura de agua potable y saneamiento en esa demarcación.

Fellito inspeccionó cinco proyectos de infraestructura que, en conjunto, representan una inversión total de RD$225,964,114.53 y beneficiarán a aproximadamente 67,476 personas en los sectores La Batallita, Las Colinas, El Tamarindo, Los Rosales, Urbanización Italia, El Rosal y Villa Liberación.

“Estas obras tienen un impacto directo en la calidad de vida de la gente. Estamos hablando de miles de familias que tendrán acceso estable y seguro al agua potable por primera vez o después de muchos años de espera”, expresó Suberví, al destacar la importancia de estas intervenciones para el bienestar de las comunidades.

Uno de los proyectos supervisados fue el que se ejecuta en La Batallita y Las Colinas, donde se colocan 2,575 metros lineales de tuberías y 100 acometidas domiciliarias, con una inversión de RD$11,505,705.47, que beneficiará directamente a unas 1,000 personas.

Precisó que esta intervención da continuidad a los trabajos realizados en 2022 en el sector Villa Felicia, donde se instalaron 3,902 metros lineales de tuberías como parte del mismo plan de mejora.

La comitiva también se trasladó a la Urbanización El Tamarindo, donde se ejecuta el empalme entre líneas, así como la instalación de nuevas líneas de servicio. El proyecto contempla la colocación de 4,539 metros de tuberías y 200 acometidas, con una inversión de RD$53,458,761.80 y un alcance poblacional de 32,980 personas, incluyendo también al sector Los Rosales.

“No se trata sólo de obras visibles, sino de transformaciones reales en los hogares. Cuando el agua llega con presión y continuidad, se alivian necesidades esenciales como cocinar, limpiar, cuidar la salud. Es ahí donde se ve el verdadero impacto”, agregó Suberví.

Como parte del recorrido, el director de la CAASD también observó el proyecto de Urbanización Italia y El Rosal, que contempla la colocación de 1,235 metros lineales de tuberías y 100 acometidas domiciliarias, con una inversión de RD$30,257,787.77. Esta red estará conectada a una línea matriz de 48 pulgadas, y se estima beneficiará a 21,496 habitantes.

En el mismo orden, se evaluaron los avances de la obra de Villa Liberación, donde se trabaja en la instalación de 6,760 metros de tuberías y 1,333 acometidas domiciliarias. Esta obra, que tiene una inversión de RD$47,831,226.74, permitirá mejorar significativamente la distribución de agua potable para unas 6,000 personas del sector.

El recorrido concluyó con la supervisión de la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Villa Liberación. La infraestructura tendrá capacidad para tratar 3,400 metros cúbicos diarios y beneficiará a más de 6,000 personas de Villa Liberación y El Tamarindo.

Entre las mejoras previstas se incluyen la reconstrucción de la verja perimetral, los sedimentadores, los lechos de secado, el sistema de cloración y los lodos activados, con una inversión total de RD$82,910,632.75.