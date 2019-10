Felucho Jiménez sobre salidas del PLD: “Si se van no 100, no 500, que se vayan 5,000…”

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Felucho Jiménez, minimizó hoy la salida de esa organización de altos dirigentes para seguir los pasos del ex presidente Leonel Fernández en su nueva formación política.

” Un partido que tiene más de dos millones de miembros, si se van no 100, no 500, que se vayan 5,000, que se vayan 10 mil, que se vayan 50 mil, qué representa 50 mil de dos millones y medios de personas”, respondió el funcionario ante la pregunta de si el PLD se está desmembrando.

Indicó que no sabe cuánto se irán con Fernández, sin embargo, dijo que está seguro que el ex mandatario no se llevará más del 20% de lo que obtuvo en las elecciones primarias celebradas el pasado 6 de octubre, en la cual resultó ganador su contrincante Gonzalo Castillo.

Insistió en que todo se trata de una “novela por capítulo” que el ex presidente del PLD había programado con su equipo, tras indicar que un día después de las primarias estaba sometiendo el nombre de La Fuerza del Pueblo para reconocerlo.

“No hay absolutamente nata que haya ocurrido, que yo no lo haya pronosticado”, enfatizó al citar que anticipó la salida del ex Presidente y la formación del partido que lo llevaría como candidato..

Agregó que cada vez que Fernández alegaba una razón de fraude en las elecciones primarias, se le caía, “porque todo se desmontó, no pudo probar absolutamente nada porque no había ningún fraude, el único fraude que era la presencia de ellos en el PLD”.