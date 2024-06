Feminicidios, abatidos, suicidios… eventos que han impactado en primeros 15 días de junio

Los primeros 15 días de junio han sido de dolor y tristeza para muchas familias en República Dominicana, ya que perdieron a un pariente como consecuencia de feminicidios, suicidios, enfrentamientos policiales, entre otros hechos sangrientos.

A continuación, compartimos un recuento de algunos de estos trágicos casos:

Feminicidios-suicidios

En lo que va de año en país se han reportado al menos 25 feminicidios, con forme a datos ofrecidos por las autoridades. De estos, seis se cometieron durante el corriente mes.

Una de las víctimas, y la más reciente, es Sugeirys Martínez Castillo, de 39 años, quien perdió la vida la noche del viernes a manos de su pareja sentimental, identificada como Carlos Andrés González (Carlitos), en el distrito municipal La Guáyiga, municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

De acuerdo con el testimonio de un hermano de la fallecida, el victimario, que fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes, era reincidente maltratando a Sugeirys. Además, declaró que el agresor habría amenazado con comprar una pistola para ultimar a su hermana, cumpliendo su cometido.

En el hecho también resultó herida la joven Katherine Estefani Batista De la Cruz, de 29, a quien trasladaron a un centro de salud.

Carlos Andrés González y su víctima, Sugeirys Martínez Castillo

Otro caso es el de la sargento del Ejército Dominicano, Raisa Guzmán, fallecida el domingo 9 de junio debido a múltiples heridas con un arma cortopunzante, propinadas por José Rafael García Hernández.

De acuerdo al informe preliminar de la Policía Nacional, la pareja había sostenido una fuerte discusión luego de que supuestamente Raisa, 33 años, encontrara en el celular de su agresor varios mensajes de otra mujer. «Conforme al relato del homicida, ambos se enfrentaron físicamente y él, utilizando una mocha, le ocasionó a Raisa las heridas mortales».

Luego de cometer el crimen, García Hernández procedió a ingerir una sustancia venenosa con fines de quitarse la vida y evadir su responsabilidad penal. Actualmente se encuentra bajo custodia de las autoridades.

José Rafael García Hernández y Raisa Guzmán

En la lista se incluye a Liann Guerrero Bobadilla, de 29 años, también asesinada el domingo 9 de junio por el agente policial José Enmanuel Guzmán Pichardo, cuando llegaba a la residencia de su madre donde estaba residiendo tras separarse de su verdugo.

Familiares de la dama dijeron que el policía disparó contra su pariente, porque ella no quería volver con él, debido a las constantes presiones psicológicas. Posteriormente, el oficial se quitó la vida.

“La mató porque habían terminado, y él no quería que terminaran y me la mató. La historia que uno ve todos los días en este m*** país. Ella no quería volver con él y él la mató. Porque es obligado que las mujeres tienen que estar con los hombres”, dijo Anyine Guerrero, tía de la fallecida.

El cuerpo de Guerrero Bobadilla fue velado el martes en la Funeraria Blandino de la Avenida Abraham Lincoln.

José Enmanuel Guzmán Pichardo y Liann Guerrero Bobadilla

Entretanto, Isabel Pimentel fue ultimada a tiros por su expareja sentimental, identificada como Arsenio Cuevas Pérez, en un hecho ocurrido la noche del pasado domingo 4 en el sector Palmarito, de la provincia Barahona.

Según versiones, la mujer recibió tres disparos en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue traslada hacia un centro de salud, donde falleció.

Tras cometer el crimen, el agresor que había sido condenado a 15 años de reclusión por tráfico ilícito de drogas y fue liberado bajo libertad condicional, se suicidó de un disparó en la cabeza.

Isabel Pimentel y Arsenio Cuevas Pérez

Mientras que Miledys del Rosario Carrasco de los Santos, fue atacada a balazos por Félix Antonio Vargas, cuando se desplazaba en un vehículo con una hija menor de edad, por la calle principal del municipio de Villa Los Almácigos, provincia de Santiago Rodríguez.

Después de cometer el hecho, el homicida emprendió la huida y le realizó un disparo a Víctor Antonio Vargas Cabrera, quien ha sido identificado como tío suyo, provocándole herida en su mano derecha, por la cual fue referido al hospital en la ciudad de Santiago.

Posteriormente, Antonio Vargas falleció en un presunto intercambio de disparos con agentes policiales en la comunidad La Ceiba de Bonet, de esta localidad.

Miledys Carrasco, se desempeñó por más de 35 años como odontóloga en el hospital de municipal de Partido, provincia Dajabón, de donde era oriunda.

Félix Antonio Vargas y Miledys del Rosario Carrasco de los Santos,

Igualmente, Daisy Margarita Encarnación Brea, de 49 años, fue asesinada miércoles 5 de junio por su pareja, el señor José de los Santos González, de 63 años, hecho ocurrido en su residencia de la sección San José, en el cruce de Arroyo Hondo, municipio Baní, en la provincia Peravia.

Según el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, el hombre le habría propinado heridas mortales con arma blanca a la víctima, y luego se quitó la vida.

Dijo que al momento de hacer el primer levantamiento, no se encontró que la residencia haya sido violentada.

Ambos cuerpos fueron levantados por un médico legista, que estuvo acompañar de miembros de la Policía Nacional, adscritos al la Unidad de Procesamiento del Crimen y trasladados al Instituto de Ciencias Forenses (Inacif).

José de los Santos González y Daisy Margarita Encarnación Brea

Enfrentamientos policiales

Entre los presuntos de licuantes que murieron en junio tras enfrentarse a tiros con agentes de la Policía Nacional que les daban seguimiento para que respondan ante la justicia por hechos que habrían cometidos, figuran Richard Michel Estrella Arias, Johan Eduardo Belliard Aybar, Jeffrey Reynoso Ozuna (Jeringuilla), Erick Killer (Giro), Ramfis Theophile (El Señor de los Cielos), Junior Ramírez (Junior Kepua) y Wilson Marte Mosquea (Ronny).

En el caso de Richard Michel Estrella Arias y Johan Eduardo Belliard Aybar, estos eran buscados por presuntamente cometer el asalto asalto en la sucursal del Banco Popular, ubicada en la avenida Luperón esquina Olof Palme, del Distrito Nacional.

Según dijo la Policía, alrededor de las 1:30 de la madrugada del 7 de junio, Estrella Arias se atrincheró en una de las habitaciones de la cabaña Costa Azul, ubicada en la avenida 30 de Mayo, y al percatarse de la presencia policial la emprendió a tiros contra estos, quienes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión y ocasionarle las heridas que posteriormente le provocaron la muerte minutos después de ser traslado al hospital Marcelino Velez. Las autoridades ocuparon en su poder una pistola con su cargador y varias cápsulas.

Johan Eduardo Belliard Aybar Richard Michel Estrella Arias

Indica que en la continuidad de las investigaciones, posteriormente alrededor 03:00 de la madrugada de ese día y atendiendo a informaciones de inteligencia, un equipo de la DICRIM se trasladó al sector El Hoyo, Santo Domingo Oeste, con la finalidad de apresar al nombrado Belliard Aybar, quien fue identificado como uno de los autores del hecho en cuestión.

El reporte señala que Belliard Aybar al notar la presencia policial, próxima a su residencia, la emprendió a tiros para tratar de escapar del lugar, resultando con las heridas que le provocaron la muerte. En su poder fue ocupada una pistola calibre 9mm, con la cual atacó a los agentes actuantes.

Además, con relación a este hecho se detuvo a Jorge Luis Estrella Arias, Eddy Enmanuel Segura Arias (Peluca) y Alberto Ezequiel Estrella Arias.

En tanto que Erick Killer (Giro), cuya edad oscila entre los 20 a 25 años, era buscado mediante orden de arresto por la comisión de múltiples hechos delictivos, y cayó abatido al enfrentar una patrulla de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM), de servicio en el municipio Santo Domingo Este, en un hecho ocurrido en la calle Pimienta del sector San Isidro, de esa demarcación.

De acuerdo con el informe de los agentes actuantes, estos hicieron contacto con el hoy occiso en la citada dirección, lugar donde, al percatarse de la presencia policial, la emprendió a tiros contra ellos.

Fueron en esas circunstancias en que los miembros se vieron en la imperiosa necesidad de ripostar la agresión ocasionándole las heridas que posteriormente le provocaron la muerte mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras.

En ese intercambio de disparos resultó herido de bala en su brazo izquierdo el sargento José Miguel Hernández Toribio, de 30 años.

Agrega que tras el enfrentamiento, a “Giro” se le ocupó una pistola marca Thunder 9, calibre 9mm., con la numeración limada y su cargador, la cual portaba de manera ilegal y que utilizó para atacar a la patrulla actuante.

Mientras que Ramfis Theophile y Junior Ramírez, cayeron abatidos en horas de la noche del sábado 1 de junio, al supuestamente enfrentar a los agentes policiales que le daban seguimiento con fines de apresarlos, en un hecho acontecido en el municipio de Quisqueya, San Pedro de Macorís.

La uniformada dijo que ambos «delincuentes» fueron localizados en el referido municipio, pero éstos tras notar la presencia policial, en lugar de detenerse y entregarse a las autoridades, atacaron a los agentes con dos armas de fuego, quienes se vieron en la imperiosa necesidad de ripostar dicha agresión, ocasionándoles las heridas que posteriormente le causaron la muerte.

Tras el enfrentamiento, a “Ramfis y/o El Señor de los Cielos y “ Junior Kepua” les fueron ocupadas dos pistolas marca Glock, una calibre 9mm, serie BGRL966, marrón y otra calibre 40mm, serie No. BSRH533, las cuales portaban sin ningún tipo de documentación y que utilizaron para enfrentar a los policías actuantes. Asimismo, también les fueron ocupados dos celulares de diferentes marcas y una motocicleta marca Turano, modelo 200CC, negra.

Wilson Marte Mosquea cayó abatido en el sector de Capotillo, Distrito Nacional, tras atacar a tiros una patrulla policial a la que hizo caso omiso al llamado de alto y entrega.

De acuerdo al reporte preliminar, el hoy occiso se encontraba en compañía del apodado “Cotize” y otros tres antisociales en el callejón de Los Maitos del referido sector, portando armas de fuego en las manos, por lo que la patrulla actuante le hicieron el llamado a detenerse, pero estos desobedecieron la orden atacando a tiros a los agentes.

Fue en esas circunstancias, conforme al reporte preliminar, en que se produjo un enfrentamiento durante el cual “Ronny” resultó con las heridas que le provocaron la muerte, mientras que los demás que le acompañaban lograron emprender la huida.

Producto del enfrentamiento, la Policía colectó en el lugar del hecho una pistola marca Glock, modelo 26, serie No. AEV676, con tres cargadores; así como también la pistola marca Luger Calibre 9mm, serie No. SC125, con su cargador y cinco cápsulas, calibre 9mm, la cual fue dejada abandonada por el prófugo “Cotize”.

En cuanto a Jeffrey Reynoso Ozuna (Jeringuilla), este cayó abatido la mañana del viernes 7 al enfrentar a tiros una patrulla policial que trató de apresarlo en la calle Principal, del Paraje Mata Mamón, del distrito municipal La Victoria, del municipio Santo Domingo Norte.

El sujeto falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Ney Arias Lora, como consecuencia de las heridas que sufrió al enfrentar una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) con la pistola marca Arcus, calibre 9mm, No. 24GH967749, que portaba de manera ilegal.

De acuerdo con el informe preliminar, los agentes actuantes realizaban un levantamiento en la citada dirección en busca de Reynoso Ozuna (a) Jeringuilla, quien, al notar la presencia policial, sin mediar palabras atacó a tiros a la referida patrulla. Fue en esas circunstancias, precisa el reporte, que los miembros policiales repelieron la agresión, resultando «Jeringuilla» con las heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

Tras el enfrentamiento, al mencionado antisocial se le ocupó la referida pistola con su cargador y tres cápsulas del mismo calibre; una mochila conteniendo en su interior una gorra tipo policial, una balanza, un frasco de spray, dos porciones de presumible crack, una porción de presunta cocaína y 53 porciones de presumible marihuana.

