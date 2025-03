Feminicidios recientes: la cruel violencia que ha roto familias y truncado sueños

Los feminicidios continúan arrebatando vidas en República Dominicana, dejando familias destrozadas y niños huérfanos. En los últimos días, varios crímenes han conmocionado al país, evidenciando una violencia que no da tregua.

Más allá de las cifras, cada caso representa una vida truncada, sueños que quedaron inconclusos y hogares marcados por el dolor.

Una mujer que pidió ayuda, pero no la protegieron

Luz Clara Castro Quijada

En Santiago, Luz Clara Castro Quijada fue asesinada por su expareja, Ernesto Wenfry Jiménez Paulino, pese a haber solicitado una orden de alejamiento en su contra. Sus familiares denuncian que las autoridades no actuaron para garantizar su seguridad.

“Ella le puso querella de alejamiento, los policías no hicieron nada, no lo metieron preso. Ella tenía una orden de arresto y no lo metieron preso, y él atrás de ella. Ella tuvo que cambiar muchas veces los números del teléfono”, declaró un familiar, quien también sugirió que alguien habría revelado el paradero de la víctima.

El agresor justificó el crimen alegando que había recibido un video de su expareja con otra persona. Su familia exige justicia y la máxima condena.

Ernesto Wenfry Jiménez Paulino

Por otro lado, allegados de la víctima aseguran que Jiménez Paulino la acosaba constantemente: «Él le decía a ella que si no era con él, no era con nadie», exclamó un testigo.

Asimismo, una amiga de la víctima confirmó que el acusado insistía en comunicarse con ella para obtener información.

“Él siempre me tiraba para preguntar por ella. Yo le decía: ‘oye, déjame tranquila’, y lo bloqueaba. Yo se lo enseñaba a ella y le decía: ‘mana, ese hombre me está tirando, vamos a meterlo preso’”, expresó, visiblemente afectada.

Jennifer María Disla Santos: 12 puñaladas y una vida que no llegó a nacer

Jennifer María Disla Santos. Fuente externa.

En San Francisco de Macorís, Jennifer María Disla Santos, quien según sus familiares estaba embarazada, fue asesinada la madrugada del lunes por su pareja, Dairy Manuel Ventura de la Cruz, quien le propinó 12 puñaladas tras una discusión.

Según un primo de la víctima, Ventura de la Cruz la mató por celos y ya la había amenazado antes. La relación entre ambos era inestable, marcada por constantes separaciones y reconciliaciones.

Al ser detenido, el agresor confesó el crimen y dijo estar arrepentido: “Lo único que puedo decir es que estoy bien arrepentido. Con palabras no se remedia lo que hice”.

La visita que terminó con su vida

Nairovi Acosta King. Fuente externa

En la Fortaleza de Santa Bárbara, en Samaná, Nairovi Acosta King fue asesinada durante una visita a su pareja, Yeral Henríquez Marte, un recluso condenado por homicidio.

Henríquez Marte la atacó con un arma de fabricación casera y luego se suicidó. El crimen fue descubierto durante el conteo de visitas, cuando las autoridades notaron su ausencia y la encontraron sin vida.

Arianny Meilyn Marte: asesinada frente a sus hijos

Arianny Meilyn Marte. Fuente externa

Uno de los casos más estremecedores ocurrió en San Pedro de Macorís. Arianny Meilyn Marte, de 25 años, fue asesinada a tiros por su pareja, el segundo teniente Juan Luis Jiménez Adames, quien también mató a su suegra, Maricela Rodríguez Marte.

El crimen ocurrió frente a los tres hijos de Arianny, quienes presenciaron la tragedia y pidieron ayuda mientras su madre y abuela eran asesinadas.

71 mujeres asesinadas en 2024

De acuerdo con la Fundación Vida Sin Violencia, al menos 71 mujeres han sido asesinadas en República Dominicana en en 2024.

