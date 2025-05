Fenatrano explica por qué suspendieron las marchas y advierte que «la lucha sigue» 

El presidente de la Federación de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, informó que fueron suspendidas las marchas convocadas para este miércoles frente al Palacio Nacional y al Ministerio de Industria y Comercio, luego de que el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, lo contactara para comunicarle la resolución de una de sus demandas.

“Ayer, Paliza nos llamó y nos dijo: está resuelto el primer punto. Cuando él me planteó esto, yo le dije: sí, pero quedan cuatro puntos”, explicó Hubieres.

El dirigente detalló que los reclamos pendientes son:

El pago de una deuda acumulada con corredores del transporte, compromiso que —según dijo— asumió el presidente.

La situación del corredor Charles de Gaulle.

El bono gas, que asegura no reciben el 80 % de los choferes de Fenatrano.

Pensiones para los trabajadores envejecientes del sector.

Durante su intervención, choferes presentes vocearon consignas como “¡la lucha sigue!”, en respaldo a las exigencias de su líder gremial.

“Yo no sé con otros grupos, cuando no haya gasoil las guaguas no van a trabajar las de nosotros, yo no sé las de otros”, expresó Hubieres.

También denunció que muchos de sus afiliados no tienen acceso a subsidios, ni han recibido pagos atrasados:

“La mayoría de nuestros compañeros que tienen carro no tienen bono gas, nuestros envejecientes no tienen pensión, y a los compañeros de Máximo Gómez no les pagan su cualto, ni los de Las Charles tampoco”.

Asimismo, recordó que Fenatrano ha sido enfática en no apoyar un alza en el precio del pasaje:

“Nosotros no hemos llamado a huelga. Fenatrano fue la que planteó cero aumento de pasaje, dijimos: no vamos a aumentar pasajes”.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd