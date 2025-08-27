La directora general del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió este miércoles que la República Dominicana entra en el mes de septiembre dentro del período más crítico de la temporada ciclónica, un mes históricamente marcado por la mayor incidencia de fenómenos atmosféricos en la región del Caribe.

“En estos meses, ya finalizando agosto e inicia septiembre estamos en lo que se denomina el periodo critico de la temporada ciclónica, porque la mayor cantidad de fenómenos meteorológicos que afecta al Caribe y que han afectado a República Dominicana es precisamente en agosto y septiembre cuando con mayor frecuencia”, explicó.

La funcionaria recordó que huracanes devastadores como David, San Zenón, George y Fiona y Beryl han impactado al país precisamente en esta época del año.

“En el Instituto Dominicano de Meteorología nos mantenemos muy vigilantes, ya que somos quienes ponemos en acción al Centro de Operaciones de Emergencia cuando uno de estos fenómenos meteorológicos (sea huracán, tormenta u onda tropical) va a afectar el territorio nacional y ya el Centro de Operaciones de Emergencia activa todas sus operaciones para proteger vidas y propiedades”, añadió.

Aseguró además que esa institución cuenta con un equipo técnico y es robusto, lo cual garantiza un trabajo más optimo.

“Ya esos jóvenes de la nueva generación de meteorólogos son los que están más al frente del centro de pronósticos y es algo que nos da mayor confianza en el sentido de que está muy a la par con la tecnología más moderna, y entonces nos ayuda a tener predicciones más precisas para la redundancia”, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.