Feria «Dajabón Vívelo» exhibe potencial cultural y ecoturístico de la provincia

La Feria Ecoturística «Dajabón Vívelo» busca posicionar a la provincia de Dajabón como un polo turístico atractivo para inversionistas y exhibir todo el potencial para la expansión cultural, ecológica y de desarrollo territorial de la zona.

La diputada Daritza Zapata, durante una entrevista exclusiva para el periódico HOY, presentó todas las iniciativas que el evento llevará a cabo para mostrar la variedad turística de Dajabón y su capacidad para generar un desarrollo turístico sostenible.

«Invitamos a todo el público a vivir la experiencia que es Dajabón. ¿Qué vinimos a traer? Traeremos nuestra cultura, nuestros artesanos, nuestra gastronomía, la calidez de la gente, los complejos ecoturísticos, los mypmes y todo una muestra de lo que somos, para todos los 4 millones de habitantes de la Capital puedan visualizar y sentir todo lo que nuestra provincia tiene que ofrecer», señaló la diputada.

Indicó que uno de los propósitos principales de la feria es dar a conocer a los inversionistas los elementos geográficos, ambientales y comerciales de Dajabón en Santo Domingo y desmentir varias concepciones «erróneas» que se tiene de la región.

En ese sentido, la feria contará con la participación de representantes de organismos internacionales, quienes analizarán cómo el modelo de Dajabón puede servir de guía para otras regiones con desafíos similares, especialmente en el Caribe.

Desarrollo sostenible para la comunidad

La diputada reveló detalles claves sobre la agenda de la feria, destacando su enfoque en el desarrollo económico de la comunidad.

La programación incluirá la participación del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, quien ofrecerá una conferencia sobre el dinamismo económico de la provincia y las oportunidades inherentes al comercio fronterizo.

«Queremos representar el dinamismo económico y crecimiento en las diferentes comunidades porque la llegada de turistas crea oportunidades de empleo para los guías turísticos, oportunidades de ingresos monetarios para los padres de familia que venden sus productos en la finca, las señoras que venden su gastronomía, los transportistas de la zona, entre otros. Todos pueden disfrutar del crecimiento económico». explicó.

Fomento Empresarial y Financiamiento

Para impulsar el crecimiento local, la feria organizará una rueda de negocios. Este espacio está diseñado para facilitar el contacto directo entre grandes empresarios, mipymes, y emprendedores de la zona, con el objetivo de concretar acuerdos que impacten positivamente sus operaciones e impulsen la economía de Dajabón.

Finalmente, el evento contará con la colaboración del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), que estará ofreciendo préstamos con requisitos flexibles y tasas preferenciales. Esto permitirá a los pequeños negocios acceder a financiamiento crucial para inyectar capital y fomentar su expansión.

Además indicó que cientos de lideres comunitarios se graduarán a 100 lideres comunitarios como guías ecoturísticos acreditados de la provincia, como parte de un proyecto para dinamizar la economía local y crear más oportunidades de empleo para los habitantes de Dajabón.

Expresó que espera visibilizar el potencial de la provincia, sino también generar alianzas concretas que permitan transformar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Acerca de Feria Ecoturística «Dajabón Vívelo»

La Feria Ecoturística «Dajabón Vívelo» se llevará a cabo el martes 21 de octubre, con horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

El evento se celebrará en el Hotel El Embajador en Santo Domingo, Distrito Nacional.

La feria está abierta al público y la invitación se extiende a todos los interesados en descubrir y apoyar el potencial ecoturístico, cultural y productivo de la provincia fronteriza.