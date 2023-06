Nueve empresas buscan 767 nuevos empleados en la feria de empleo del Ministerio de Trabajo que se realiza de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en la Dirección Regional del Infotep, ubicada en el Km 6 1/2 de la Autopista Duarte.

De forma ordenada ciento de jóvenes esperan ser entrevistados por estas empresas que tienen vacantes disponibles en más de 40 posiciones laborales distintas.

La directora nacional de empleo de la entidad, Vivían Jacobo, expresó que esta es la feria número 312 las cuales llevan a cabo desde el año pasado y son realizadas todas las semanas para ser intermediario de las empresas que necesitan cubrir sus vacantes disponibles.

Expresó que las empresas que participan son Bravo, Cerveceria Nacional Dominicana, la Universidad PUCMM, Molinos Modernos, Comercial Abreu Toribio, Onsite Caribe, Atal Caribe, Teleperforme y Gestión Plus.

La misma se enmarca dentro de la “Ruta del Empleo” de RDTrabaja y cuenta con la participación de la Fundación Salesiana Don Bosco, Juventud, Supérate y Promipyme.

Entre las vacantes disponibles se encuentran: Encargados de cuentas, supervisor, inspector, utility, conserje, técnico en operaciones, agente de soporte bilingüe, agente de servicio al cliente bilingüe, interprete bilingüe, representante de ventas bilingüe, oficial de seguridad, técnico de mantenimiento.

De igual manera, técnico eléctrico instalador, ejecutivos, promotores, supervisores promotores, conferentes de almacén, choferes (as) de montacargas, asesores (as) de ventas, técnicos de seguridad y choferes (as).

Los requisitos para dichas vacantes están disponibles en las redes sociales del Ministerio.

El Ministerio de Trabajo aclara que el proceso de reclutamiento depende de cada empresa, algunas de ellas toman un poco más de tiempo, debido a la naturaleza de sus vacantes.