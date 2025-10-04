Feria del Libro 2025: muchos jóvenes compran libros

Feria del Libro 2025: muchos jóvenes compran libros

Ivonne Quevedo. Foto/Merilenny Mueses.

Muchos jóvenes comprando libros… esa ha sido una de las imágenes más repetidas en esta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD), donde la juventud no solo se acerca, sino que participa activamente, demostrando que la lectura sigue teniendo un lugar especial en sus vidas.

Entre los pasillos abundan adolescentes y universitarios hojeando novelas de romance y fantasía, géneros que han sido los más buscados en esta edición. Niños escogiendo cuentos, jóvenes sumergidos en páginas y padres compartiendo el momento con sus hijos son escenas que se repiten una y otra vez. Entre los títulos más populares figuran Las Cadenas del Rey y el clásico Orgullo y Prejuicio.

Lo especial de la lectura

image 52

Para Ivonne Quevedo, de 19 años, los libros son un refugio. Ella disfruta del romance y la fantasía, y confiesa que entre sus favoritos están El chico que dibujaba constelaciones, de Alice Kellen, y Colores en la oscuridad, de Marc Petric.

Es un escape de la realidad, poder sentirte identificado con los personajes y vivir tantas vidas en un mismo libro”, expresó.

Lea más: Comic Con: legado e influencia de Stan Lee en la cultura general

Una experiencia similar vive Alondra Santos, de 17 años, quien asegura que la lectura la reta y la entretiene.

image 51
Foto/Merilenny Mueses

Sumergirme en las historias es muy chulo, a mí me gusta siempre aprender cosas nuevas y yo creo que en los libros uno puede”, comentó, mientras buscaba La guerra de la amapola, un título que comenzó a leer y que espera terminar. Su género favorito es el misterio, y su obra predilecta, El Padrino.

También Anyeli Guerrero, de 23 años, resaltó la organización de la feria y la comodidad que ofrecen los nuevos espacios climatizados.

Ha sido una experiencia muy bonita y súper organizada”, afirmó, mientras buscaba nuevas lecturas de romance, su género preferido.

Los niños dicen presente

2N9A4345
Edgardo Higinio. Foto/Hoy/Francisco.

La presencia juvenil no pasa desapercibida para quienes vienen de fuera. Edgardo Higinio, escritor cubano que participa por primera vez en el país, se mostró sorprendido por el entusiasmo de los más pequeños.

He participado en talleres y he visto mucha participación de los niños, con esa inocencia y creatividad. Pintando, escribiendo, defendiendo la naturaleza, defendiendo el libro, defendiendo la posibilidad de tener conocimiento”, expresó emocionado.

2N9A4372
Foto/HOY/Francisco.

Caminar por la Feria es toparse con madres preguntando a sus hijos cuál libro quieren llevar, con jóvenes hojeando portadas llamativas y con familias enteras disfrutando del ambiente cultural.

Sobre la FILDS

La FILSD 2025, que se celebra hasta el 5 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, es hoy un lugar donde grandes y pequeños descubren nuevas historias y se sumergen en la magia de la literatura. Esta edición dedica un espacio especial a la literatura infantil y, además de libros, ofrece cine, teatro, artes visuales y música para todas las edades.

Síguenos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Feria del Libro 2025: muchos jóvenes compran libros
Feria del Libro 2025: muchos jóvenes compran libros
4 octubre, 2025
Blanca Salcedo, o la vida actual como minus
Blanca Salcedo, o la vida actual como minus
4 octubre, 2025
Últimos días de la Feria del Libro con ofertas, cine y teatro inspirados en libros
Últimos días de la Feria del Libro con ofertas, cine y teatro inspirados en libros
3 octubre, 2025
Feria del Libro 2025: noches artísticas que deslumbran en el Oasis Lúdico
Feria del Libro 2025: noches artísticas que deslumbran en el Oasis Lúdico
3 octubre, 2025
Pabellón del Cómic: donde el arte y la cultura se conocen
Pabellón del Cómic: donde el arte y la cultura se conocen
3 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, viernes 03 de octubre de 2025

Edición impresa, viernes 03 de octubre de 2025

MLB reportó 70 millones de fanáticos

MLB reportó 70 millones de fanáticos

El Behemot trumpista

El Behemot trumpista

Estamentos militares, diplomacia, geocomunicación y otros elementos de control global. (5)

Estamentos militares, diplomacia, geocomunicación y otros elementos de control global. (5)

Apagones forever

Apagones forever

La salud: el más amenazado de los derechos sociales

La salud: el más amenazado de los derechos sociales

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo