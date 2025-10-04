Feria del Libro 2025: muchos jóvenes compran libros

Muchos jóvenes comprando libros… esa ha sido una de las imágenes más repetidas en esta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD), donde la juventud no solo se acerca, sino que participa activamente, demostrando que la lectura sigue teniendo un lugar especial en sus vidas.

Entre los pasillos abundan adolescentes y universitarios hojeando novelas de romance y fantasía, géneros que han sido los más buscados en esta edición. Niños escogiendo cuentos, jóvenes sumergidos en páginas y padres compartiendo el momento con sus hijos son escenas que se repiten una y otra vez. Entre los títulos más populares figuran Las Cadenas del Rey y el clásico Orgullo y Prejuicio.

Lo especial de la lectura

Para Ivonne Quevedo, de 19 años, los libros son un refugio. Ella disfruta del romance y la fantasía, y confiesa que entre sus favoritos están El chico que dibujaba constelaciones, de Alice Kellen, y Colores en la oscuridad, de Marc Petric.

“Es un escape de la realidad, poder sentirte identificado con los personajes y vivir tantas vidas en un mismo libro”, expresó.

Una experiencia similar vive Alondra Santos, de 17 años, quien asegura que la lectura la reta y la entretiene.

Foto/Merilenny Mueses

“Sumergirme en las historias es muy chulo, a mí me gusta siempre aprender cosas nuevas y yo creo que en los libros uno puede”, comentó, mientras buscaba La guerra de la amapola, un título que comenzó a leer y que espera terminar. Su género favorito es el misterio, y su obra predilecta, El Padrino.

También Anyeli Guerrero, de 23 años, resaltó la organización de la feria y la comodidad que ofrecen los nuevos espacios climatizados.

“Ha sido una experiencia muy bonita y súper organizada”, afirmó, mientras buscaba nuevas lecturas de romance, su género preferido.

Los niños dicen presente

Edgardo Higinio. Foto/Hoy/Francisco.

La presencia juvenil no pasa desapercibida para quienes vienen de fuera. Edgardo Higinio, escritor cubano que participa por primera vez en el país, se mostró sorprendido por el entusiasmo de los más pequeños.

“He participado en talleres y he visto mucha participación de los niños, con esa inocencia y creatividad. Pintando, escribiendo, defendiendo la naturaleza, defendiendo el libro, defendiendo la posibilidad de tener conocimiento”, expresó emocionado.

Foto/HOY/Francisco.

Caminar por la Feria es toparse con madres preguntando a sus hijos cuál libro quieren llevar, con jóvenes hojeando portadas llamativas y con familias enteras disfrutando del ambiente cultural.

Sobre la FILDS

La FILSD 2025, que se celebra hasta el 5 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, es hoy un lugar donde grandes y pequeños descubren nuevas historias y se sumergen en la magia de la literatura. Esta edición dedica un espacio especial a la literatura infantil y, además de libros, ofrece cine, teatro, artes visuales y música para todas las edades.

