Feria del Libro 2025: noches artísticas que deslumbran en el Oasis Lúdico

Santo Domingo.- Como complemento de las actividades que se están realizando en la  Feria Internacional del Libro 2025 (FILSD 2025), cada noche están teniendo lugar presentaciones artísticas de distintos géneros en el Oasis Lúdico, ubicado en el bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Estas actuaciones son gratuitas y forman parte del programa cultural de la FILSD, que se desarrolla hasta el próximo domingo 5 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

Este jueves 2, el productor de radio y gestor cultural Manuel Betances presentará “Noche de vinilo en la Feria”, una experiencia musical en LP con invitados especiales. En esta actividad interactiva, pautada para las 8:00 de la noche, Betances compartirá discos de pasta de diversos artistas e invitará al público a colocar los de su preferencia.

La programación continúa el viernes con la propuesta de fusiones musicales de Manerra, y el sábado con Freddy Sabina y los cantautores del templo sabinero.

Oasis Ludico anima las noches de la Feria Internacional del Libro con atractiva programacion

A lo largo de la FILSD 2025, Oasis Lúdico ya ha contado con la participación del humorista Rafael Bobadilla, con un hilarante “show” de “stand-up comedy”; el compositor José Duluc junto a Palo Nuevo, con una vibrante muestra de música folclórica dominicana; la veterana actriz Niurka Mota, con su emblemático monólogo “El desahogo de una viuda”; y el cantautor Juan Ahumada junto a sus amigos, en una noche de trova.

El Ministerio de Cultura invita al público a sumarse a estas veladas artísticas en el Bar Juan Lockward, un espacio de encuentro donde la música, el humor y la creatividad se combinan para enriquecer la experiencia de la Feria del Libro y ofrecer al público momentos inolvidables.

