El Ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, informó que debido a las condiciones climáticas adversas y atendiendo a las informaciones emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que ha colocado al Distrito Nacional y cuatro provincias en alerta roja, quedan suspendidas las actividades programadas para hoy en la Feria Internacional del Libro.

“El bienestar y la seguridad de nuestros ciudadanos, visitantes y expositores es nuestra prioridad, por lo que hemos tomado esta decisión preventiva”, indicó el Ministro Salcedo.

El Ministerio de Cultura agradece la comprensión del público y exhorta a todos a mantenerse informados a través de los canales oficiales para recibir las actualizaciones sobre la reanudación de las actividades.



La FILSD 2025, que rinde homenaje al historiador Frank Moya Pons y tiene como invitada de honor a la Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica, retomará su programación de más de 600 actividades tan pronto como las condiciones climáticas lo permitan.

Se espera que el evento continúe con total normalidad una vez superado el riesgo, reafirmando su condición de principal cita literaria del país.

El evento celebró ayer su acto inaugural, el cual estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.