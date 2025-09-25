Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025: Este es el eje central

La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025), que se inaugura hoy, 25 de septiembre, y se prolongará hasta al 5 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, convertirá a la infancia en el eje central de su programación, con un Pabellón Infantil que promete ser uno de los espacios más vibrantes de esta edición.

El Ministerio de Cultura ha concebido la FILSD 2025 como un espacio donde los más pequeños no solo son invitados, sino protagonistas, convencidos de que el público infantil representa a los futuros lectores, creadores y guardianes de la cultura.

Los organizadores han diseñado un programa especial que busca despertar la imaginación, sembrar hábitos de lectura y acercar a los niños al universo de los libros desde la experiencia lúdica y creativa.

El Pabellón Infantil, que abrirá sus puertas todos los días de la feria, ofrecerá una programación de 70 actividades que integran cuentacuentos, teatro, talleres, coloquios y presentaciones de libros, con la participación de escritores, ilustradores y promotores de lectura de República Dominicana, España, Portugal y Puerto Rico.

Los más pequeños podrán disfrutar de clásicos llevados a escena, como “Platero y yo”, a cargo de Teatro Guloya, o “El flautista de Hamelín”, por parte de Amamellys Martínez. También habrá adaptaciones creativas como el taller teatral “Don Quijote sin la mancha”, de José Sánchez Green, y espectáculos con identidad local como “Tito en el sueño de Penélope”, presentado por la Biblioteca Infantil y Juvenil, o “El secreto de Kawasaki”, de Teatro Arcano.

La narración oral será otro de los pilares, con propuestas como “El misterio de la cascada” y “El secreto de la mecedora”, de Arlene Sabaris; “Mi cuerpo es mi universo”, de Wendell Rodríguez; “Minerva, la mariposa de los libros”, de Luz Bautista; y “Las aventuras de la cigua palmera”, de Nikawlis Molina.

A ello se suman presentaciones que unen literatura y cotidianeidad, como “Dulce diversión con el chef César”, de César Zavala, o experiencias colectivas como la “Pasarela de los cuentos infantiles”, dirigida por Adolfina Lluveres.

Los talleres ofrecerán un abanico de posibilidades que abarca desde “Poesía rítmica”, de Fellé Vega, hasta “Risoterapia”, con Gregorio Martes, pasando por la creatividad artística en “Dibuja las buenas palabras”, de Taína Almodóvar, y la exploración sensorial en “Modelado de personajes de libros infantiles”, de Juan E. Rodríguez.

También habrá espacios para vincular la lectura con la música, como en “Al compás de Beethoven”, de Rita de los Santos, así como momentos para reflexionar sobre la ilustración, entre ellos el coloquio “La magia de la ilustración en los cuentos”, a cargo de Niurca Herrera.

La programación contará con invitados internacionales de gran trayectoria en la literatura infantil y juvenil, entre los que figuran la española Mónica Rodríguez, quien ofrecerá la conferencia “Umiko: Bucear la palabra”; Chiki Fabregat, con su taller “Ven a contar tu historia”; el portugués David Machado, con “De la imaginación a las palabras”; y los puertorriqueños Haydée Zayas y José Rabelo, quienes abordarán la narración y la conciencia ambiental desde la literatura.

En paralelo, se inaugurará una exposición dedicada a los 10 años de carrera de Taína Almodóvar en la ilustración infantil, así como otras muestras y actividades que colocan a los niños en el centro de la experiencia cultural.

La FILSD 2025, además de su enfoque en la literatura infantil, rendirá homenaje al historiador Frank Moya Pons por su aporte invaluable a la bibliografía y la cultura nacional. Asimismo, contará con la Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica como invitada de honor, reafirmando su condición de la cita literaria más importante del país, avalada desde 2023 con la certificación marca país.

Con un total de más de 600 actividades en diez días, la feria confirma que la mejor forma de preservar la lectura y la cultura en las generaciones futuras es hacer que los niños descubran desde temprano el poder transformador de los libros.