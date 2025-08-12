Feriado fijo: 16 de agosto no se labora por Día de la Restauración

Feriado fijo: 16 de agosto no se labora por Día de la Restauración

El Ministerio de Trabajo reitera a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país, que el sábado 16 de agosto de 2025, fecha en la que se celebra el día de la Restauración de la República, no se cambia.

En ese sentido, los sectores público y privado deben retornar a sus labores cotidianas el domingo 17 del mismo mes, salvo los trabajadores que descansan los domingos, quienes se reintegrarán el lunes 18, según lo establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.

La celebración de esta fecha, de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.

