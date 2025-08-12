Feriados en RD: por qué algunos se mueven y otros se mantienen  

La sede del Ministerio de Trabajo en La Feria, Distrito Nacional.

Los días feriados dominicanos son más que simples fechas en el calendario; estos feriados en República Dominicana mayormente son momentos para descansar, reflexionar y disfrutar de actividades patrióticas o religiosas con familiares y amigos.

Sin embargo, muchas personas se preguntan cuál es el criterio que determina cuales días festivos pueden moverse y cuales días son fijos en el calendario.

Puede leer: Conoce lo nuevo que trae el Festival Internacional de Teatro 2025

A continuación, descubramos el calendario de los días feriados de la RD y cuáles se moverán:

¿Qué dice la Ley?

De acuerdo a la Ley 139-97, los días festivos que caen entre martes y viernes serán trasladados al lunes más cercano para facilitar que los trabajadores lo disfruten. Por ejemplo, el Día de Duarte (26 de enero), el Día del Trabajo (1 de mayo) y el Día de la Constitución (6 de noviembre), pero hay ciertas excepciones que celebran en su fecha oficial.

Algunas fechas de gran relevancia histórica o religiosa se mantienen en su día original, independientemente del día de la semana en que caigan. Ejemplo: El Corpus Christi (19 de junio).

El Ministerio de Trabajo le recordó a los empleadores a cumplir con la legislación para asegurar el bienestar de sus trabajadores.

Días Feriados en RD 2025