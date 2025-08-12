Feriados en RD: por qué algunos se mueven y otros se mantienen  

Los días feriados dominicanos son más que simples fechas en el calendario; estos feriados en República Dominicana mayormente son momentos para descansar, reflexionar y disfrutar de actividades patrióticas o religiosas con familiares y amigos.
Sin embargo, muchas personas se preguntan cuál es el criterio que determina cuales días festivos pueden moverse y cuales días son fijos en el calendario.
A continuación, descubramos el calendario de los días feriados de la RD y cuáles se moverán:
¿Qué dice la Ley?
De acuerdo a la Ley 139-97, los días festivos que caen entre martes y viernes serán trasladados al lunes más cercano para facilitar que los trabajadores lo disfruten. Por ejemplo, el Día de Duarte (26 de enero), el Día del Trabajo (1 de mayo) y el Día de la Constitución (6 de noviembre), pero hay ciertas excepciones que celebran en su fecha oficial.
Algunas fechas de gran relevancia histórica o religiosa se mantienen en su día original, independientemente del día de la semana en que caigan. Ejemplo: El Corpus Christi (19 de junio).
El Ministerio de Trabajo le recordó a los empleadores a cumplir con la legislación para asegurar el bienestar de sus trabajadores.
Días Feriados en RD 2025
- El miércoles 1 de enero, fecha de celebración de Año Nuevo, no se cambia.
- El lunes 6 de enero, día de los Santos Reyes, no se cambia.
- El martes 21 de enero, día de Nuestra Señora de la Altagracia, no se cambia.
- El domingo 26 de enero, fecha en que se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte, no se cambia.
- El jueves 27 de febrero, día de la Independencia Naciónl es inamovible.
- El viernes 18 de abril, Viernes Santo, festividad religiosa en que se conmemora la muerte de Jesucristo, inamovible.
- El jueves 1 de mayo, día del Trabajo, se trabaja y se cambia el feriado para el lunes 05 de mayo.
- El jueves 19 de junio, día en que se celebra la festividad religiosa Corpus Christi, no se cambia.
- El sábado 16 de agosto, día de la Restauración de la República, no se cambia.
- El miércoles 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de las Mercedes, no se cambia.
- El jueves 06 de noviembre, día de la Constitución, se trabaja y se cambia para el lunes 10 de noviembre.
- El jueves 25 de diciembre, día de Navidad o nacimiento de Jesús, no se cambia.