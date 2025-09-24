Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

La República Dominicana ha consolidado su liderazgo turístico en el Caribe gracias a una estrategia que combina promoción internacional, alianzas público-privadas y una visión clara de expansión.

Las ferias internacionales de turismo, como Fitur en Madrid, Top Resa en París, ITB Berlín y ANATO en Colombia, han sido escenarios clave donde el país ha mostrado su fortaleza, atractivo y diversidad como destino.

Estos eventos no solo permiten exhibir la oferta dominicana al mundo, sino que han servido como plataforma para atraer inversionistas, firmar acuerdos estratégicos con líneas aéreas, turoperadores y cadenas hoteleras, y garantizar la llegada de millones de visitantes cada año.

La presencia dominicana en estas ferias ha sido tan destacada que nuestros estands han recibido reconocimientos como los mejores, proyectando una imagen de modernidad, creatividad y hospitalidad.

Un factor determinante en estos logros ha sido la gestión del ministro de Turismo, David Collado, quien implementó con gran éxito la modalidad del “road show”, llevando la promoción del país directamente a los mercados emisores. Con encuentros en ciudades estratégicas, se fortalecieron lazos comerciales y se diversifica la llegada de turistas desde nuevas regiones.

En paralelo, el respaldo del sector financiero ha sido fundamental. Bancos como el Popular, Banreservas y BHD han participado activamente en el financiamiento de proyectos turísticos, impulsando la construcción de hoteles, infraestructuras y desarrollos inmobiliarios que dinamizan la economía local. Este apoyo ha permitido que la industria turística se convierta en un eje central de la economía dominicana, generando empleos, atrayendo divisas y promoviendo el desarrollo sostenible.

Los resultados hablan por sí solos: más de 10 millones de visitantes recibidos el año pasado, consolidan a la República Dominicana como el destino número uno del Caribe. Este crecimiento no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia integral que ha sabido aprovechar las oportunidades que ofrecen las ferias turísticas internacionales.

Por ello, es vital mantener y fortalecer la participación en estos eventos porque, más allá de la promoción, representan un espacio para cerrar acuerdos de gran impacto económico, proyectar la marca país y continuar asegurando el futuro del turismo dominicano.

Las ferias turísticas han sido y seguirán siendo un pilar para el desarrollo del turismo en la República Dominicana, un motor que mueve la economía y un orgullo nacional que demuestra al mundo la calidad de nuestro destino.