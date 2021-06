Fernández Mirabal: Neoliberalismo desacredita política para desmotivar a jóvenes

El exvicepresidente de la República Jaime David Fernández Mirabal sugirió hoy que existe una corriente neoliberal que desacredita a los partidos para desmotivar la participación política de la juventud y con ello reducir las demandas sociales.

“Por eso el neoliberalismo toma la parte negativa de la política y la promueve más para seguir desencantando a los jóvenes… Yo, en cambio, me siento con la autoridad de decirles ¡participen!; porque participando usted logra algún cambio”, enfatizó Fernández Mirabal a propósito del aniversario de gesta anti-trujillista del 14 de junio del 1959.

Al ser entrevistado en Matinal 5, indicó que desentendiéndose de la política no se logra ningún cambio, al tiempo que la militancia partidaria debe ejercerse con actitud crítica, señalando todo aquello que se aparta de los postulados que dicen presentar.

“La política es como limpiar un pozo séptico… Hay que involucrarse para hacer las cosas bien hechas”, abundó el dirigente político y familiar directo de las llamadas Heroínas de Ojo de Agua, Salcedo (Patria, Minerva y María Teresa Mirabal), asesinadas en su juventud por esbirros de la dictadura trujillista.

Asimismo, diferenció la participación política que se da en los partidos a las que se generan desde las redes sin un sustrato ideológico o doctrinario definido; poniendo como ejemplo el caso de la Primavera Árabe en la década pasada y las manifestaciones en la Plaza de la Bandera, previo a las elecciones nacionales del pasado año, donde a su juicio se prometió un cambio para el país que resultó en reversa.

“No es luchar contra algo. Nos falta un ¡a favor de qué! Porque contra algo es fácil convocar”, manifestó el también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al insistir que «de todas maneras lo más importante es que los jóvenes participen en la política».

“Que participen en las estructuras políticas. Que sean capaces de rechazar lo que no está bien. Pero lo que no se puede es desdecir de la política y al mismo tiempo no hacer nada; porque entonces no habrá cambios”, comentó tras señalar que así siempre los que no actúan con transparencia seguirán siempre con el control.

“La mediocridad crece donde la inteligencia no se atreve”, proclamó el dirigente peledeísta al establecer la similitud con un buen terreno no cultivado que termina copado de mala hierba.

Declaró que contrario a los valores que se reivindicaban desde la Independencia de la República hasta mediados del siglo pasado, hoy la juventud debe asumir como lucha patriótica la invasión de los materiales no biodegradables como los plásticos, la promoción y donación voluntaria de sangre, etc.

“Hoy esos deberes ciudadanos, pero organizados, pudiéramos dar una perspectiva de una Patria más grande en el futuro”, concluyó Jaime David Fernández Mirabal.