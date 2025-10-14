El empresario turístico y de la construcción Fernando Hazoury, valoró positivamente el reconocimiento otorgado por ONU Turismo al funcionario David Collado como Ministro de las Américas.

El también presidente del consejo de administración de Cap Cana, resaltó el esfuerzo, dedicación y arduo trabajo de Collado durante estos más de 5 años del presente gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, traduciéndose en grandes logros de su gestión en el sector turístico, que han permitido que nuestra marca país se convierta en un referente y un destino altamente atractivo para visitantes de todo el mundo.

“Desde la recuperación del sector pasando de cero en medio de una pandemia, a más de 11 millones de personas visitándonos en el pasado 2024, número que en este 2025 superaremos; David Collado, todo su equipo ministerial, el gabinete turístico presidido por el presidente Abinader, y el apoyo unificado de grandes empresarios turísticos nacionales e internacionales han sido el motor para lograr mantener la estabilidad y crecimiento de este, desarrollando grandes proyectos a través de diversas alianzas público-privadas” agregó Hazoury.

Destacó además que como en otras ocasiones ha dicho, el petróleo dominicano es el turismo, y claramente el ministro ha sabido impulsar el más importante pilar de nuestra economía.

El turismo de la República Dominicana, es una industria que ha sido valorada por la ONU Turismo en diversas ocasiones, y esta vez el ministro Collado recibe esta distinción por su liderazgo y destacada promoción de acuerdos de desarrollo sostenible, inclusión social y cooperación entre continentes, convirtiendo el país en un referente de la región de América Latina y el Caribe.