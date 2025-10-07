Fernando Peralta Cruz presenta su primera exposición en República Dominicana: arte y beca en Chavón





El próximo 9 de octubre de 2025 a las 7:00 p.m., en el campus Santo Domingo de Chavón La Escuela de Diseño, será inaugurada la exposición El Privilegio de la Compañía del fotógrafo dominicano Fernando Peralta Cruz (Tresvainas), con la curaduría de Alberto Álvarez.

Oriundo de Santiago y residente en Nueva York, Fernando ha sido publicado en Telemundo, Pandora y portales especializados de fotografía de calle. Ha colaborado con personalidades como Génesis Suero y Reading Pantaleon para el Met Gala de Nueva York, y ha participado en exposiciones colectivas en Irán y Alemania. Fue seleccionado en tres ocasiones consecutivas por el 24Hour Project, siendo nombrado recientemente Embajador del proyecto para la ciudad de Nueva York.

El Privilegio de la Compañía constituye su primera muestra individual en República Dominicana, con una segunda edición ya programada para enero de 2026 en Santiago, en colaboración con el Centro Cultural Domínico Americano, ampliando el alcance de la propuesta.

La exhibición, más allá de lo visual, se articula como una iniciativa de transformación social: mediante talleres paralelos, Fernando destinará los fondos recaudados a la creación de una beca para un estudiante de la Escuela de Diseño de Chavón, uniendo arte, educación y compromiso comunitario.

—-

Lugar: Chavón La Escuela de Diseño, Campus Santo Domingo

Dirección: Calle Paseo de los Aviadores No. 5, Ensanche

Miraflores, Santo Domingo

Apertura: 9 de octubre 2025, 7:00 PM

Curaduría: Alberto Álvarez

Entrada: Libre para todo público

—

Taller “-OjO-: Fotografía de calle como narrativa visual”

—

Como parte de este proyecto, Fernando Peralta Cruz presentará el taller “-OjO-: Fotografía de calle como narrativa visual”, una experiencia formativa que propone entender la fotografía de calle no solo como un recurso estético o documental, sino como una práctica para entrenar la mirada, construir narrativas visuales y fortalecer la capacidad de respuesta del fotógrafo.

El taller se realizará el sábado 11 de octubre de 2025, en Chavón La Escuela de Diseño, Campus Santo Domingo, con un formato conversacional e interactivo, con apoyo visual, ejemplos fotográficos y ejercicios prácticos, ofreciendo a los participantes herramientas creativas

aplicables a su trabajo personal.

Iniciativa solidaria Fiel a la convicción de que el arte puede transformar realidades, la totalidad de lo recaudado en el taller se destinará a la creación de una beca para un estudiante de Chavón. De este modo, cada participante contribuirá al crecimiento académico de un joven talento, mientras profundiza en su propia exploración fotográfica.

—

Cita destacada

«La compañía es un privilegio que damos por sentado. Vivir la inmensidad de la ciudad de Nueva York me ayudó a construir pequeñas burbujas en las que se pueden ver algunas emociones de la ciudad.»

— Fernando Peralta Cruz