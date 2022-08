Fernando Tatis Jr.: «Le he fallado a mi gente»

El campocorto de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., quien no podrá jugar por 80 juegos por violar la política de drogas de las Grandes Ligas, habló hoy con los medios de comunicación sobre su castigo por primera vez después de la suspensión

«Lo siento mucho, he decepcionado a tanta gente. He perdido mucho amor de la gente. He fracasado». dijo el jugador desde el dogaut del estadio de San Diego.

También ha dicho: «No hay nadie a quien culpar sino a mí mismo… Voy a recordar cómo se siente, y nunca más me voy a poner en esta posición. Sé que tengo mucho amor que tengo que recuperar. Tengo mucho trabajo por hacer. Va a ser un proceso muy largo».

Tatis también explicó su reacción inmediata al anuncio de su suspensión:

Tatis publicó una declaración después del castigo que dijo que «inadvertidamente tomó un medicamento para la tiña que contenía Clostebol». El martes dijo que recibió el medicamento por una infección en la piel antes de dar positivo en julio, pero no tenía excusa.

El jugador de 23 años no jugará un solo partido esta temporada debido a la suspensión. Anteriormente había sido marginado con una fractura de muñeca que Kevin Acee del San Diego Union-Tribune señaló que estaba sufriendo una caída de una motocicleta y estaba en rehabilitación de ligas menores cuando se conoció la noticia de la suspensión.

Ace señaló que Tatis se reunió con el presidente del equipo, Peter Seidler, el sábado y se dirigió a sus compañeros de equipo el martes antes de su conferencia de prensa con los medios.

Fue notable porque su castigo provocó una reacción fría de algunos miembros de la organización. Bob Nightengale de USA Today informó que «los Padres siguen absolutamente lívidos con Tatis», mientras que el presidente de operaciones de béisbol AJ Preller cuestionó su madurez: