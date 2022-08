Fernando Tatis Jr: ¿Qué se puede esperar ahora? ¿Podría apelar la suspensión?

«La suspensión por 80 juegos Fernando Tatis Jr. no sólo le amarga el fin de semana a los dominicanos, sino le amarga todo el resto de la temporada de Grandes Ligas a una serie de admiradores y a un equipo como Los Padre de San Diego, que tenían las esperanzas en él». Así consideró el veterano cronista deportivo Bienvenido Rojas la noticia que ha acaparado el mundo la noche de este viernes con el pelotero dominicano que dio positivo a sustancias controladas.

El periodista, además, cuestionó las razones por las que algunos beisbolistas dominicanos que están en Las Mayores persisten en dicha práctica e hizo un llamado a los demás jugadores criollos a ver los ejemplos de Sammy Sosa, Alex Rodríguez, Robinson Canó, Manny Ramírez, entre otros, que también fueron suspendidos por violar los reglamentos dictados por la Mayor League Baseball (MLB).

Rojas dijo además que le apena lo que ha sucedido con Tatis Jr. y consideró que la suspensión por haber usado «clostebol» podría afectarle significativamente su carrera como pelotero, pese a que es un jugador joven.

¿Podría apelar?

Sin embargo, para el cronista deportivo Cristian Rojas , el toletero dominicano «tendría que apelar», debido al contexto en el que dio positivo a la citada sustancia.

«Sirve para cicatrizar y algunas manchas y heridas de la piel, quemaduras también. Entonces, eso sucedió en un momento donde Tatis Jr. no podía tener ningún tipo de comunicación con nadie de MLB, porque no había un pacto laboral y, por ende, los jugadores no podían tener contacto con ninguno de los equipos. El jugador en ese momento no podía contactar a nadie de su equipo», explicó Cristian.

El periodista aseguró además que el caso de Tatis Jr. «es complicado». «Yo entiendo que él debería apelar, aunque el sistema de MLB es que ellos te avisan primero y luego se hace público», indicó Cristian, quien añadió que lo que ha sucedido con el jugador dominicano ha sido una mancha que le afectaría quizás toda su carrera.

El cronista aclaró que, pese a que la sustancia que usó el jugador dominicano de Los Padres de San Diego no es para aumentar el rendimiento, está dentro de la lista de drogas prohibidas por la MLB. «Él más está teniendo un desconocimiento que quizás una trampa per ce de aumentar el rendimiento», acotó el periodista.

«No creo que fue por desconocimiento»

Mientras, para el también cronista y productor de espacios deportivos, Ricardo Rodríguez, pese a que Tatis se convirtió en uno de los peloteros más queridos de la República Dominicana, las miradas estarán ahora en la posible o no participación del dominicano en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, que se celebrará en el año 2023.

«Es lo primero que uno piensa, porque yo quiero imaginarme que si el Clásico lo organiza la MLB las reglamentaciones le prohibirían jugar en el Clásico Mundial», acotó el periodista, y consideró que el jugador no actuó por desconocimiento, debido al perfil de dicho atleta, que por su nivel debe estar asesorado para todo lo que se aplique en su cuerpo.

Rodríguez lamentó la noticia del pelotero dominicano y cree que lo que ha sucedido es un duro golpe par a el país.