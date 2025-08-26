Video: Fernando Tatís y su espectacular jonrón 145 en Grandes Ligas

Fernando Tatís Jr. volvió a brillar en el terreno, a pesar de que los Padres de San Diego no lograron la victoria. Con apenas 26 años, el dominicano conectó su cuadrangular número 145 en Grandes Ligas y suma en su carrera tres Juegos de Estrellas, un “Guante de Oro”, dos “Bates de Plata” y un “Guante Platinium”.

El jonrón llegó en la segunda entrada, coronando un rally de cuatro carreras para los Padres con un batazo de dos vueltas, su 18vo de la temporada y el primero desde el pasado 24 de julio.

Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente y los Marineros de Seattle se impusieron 9-6 la noche del lunes.

Con información de MLB y Franklin Mirabal.

