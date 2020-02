Fernando Villalona: en RD debe primar la democracia y soberanía, pero no puedo decir más porque soy primer teniente

El cantante de merengue Fernando Villalona (El Mayimbe), expresó que la República Dominicana debe de primar su democracia y la soberanía, pero que no puede decir más porque tiene el rango de primer teniente del Ejército del país.

También el merenguero manifestó que está dispuesto a salir a las calles a ejercer su rango como teniente de ser solicitado.

“Yo pienso que lo que debe primar en la República Dominicana es la democracia y mantener nuestra soberanía, pero más de ahí no te puedo contestar porque yo pertenezco a una institución de las Fuerzas Armadas del pías.

El Mayimbe ofreció esas declaraciones durante una entrevista con la periodista dominicana Esperanza Ceballos para Univisión 41, donde aseguró que no cambiaría nada de su vida.

“Nada, no cambiaría nada porque lo peor que me pudo haber pasado me ha servido de mucho, que fue el haber caído en la drogas”, dijo.

Además, agregó que él no tuvo dinero hasta que se salió de esa vida y que hubo una persona en Nueva York que lo quiso probar (con las drogas) en una ocasión, pero que luego que le pidió disculpa.

A continuación el video: