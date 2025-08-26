Ferroníquel en Bonao: ¿Qué es, para qué se usa y por qué el Estado busca revocar contrato minero?

El ferroníquel, una aleación de hierro y níquel, es uno de los minerales más estratégicos para la industria moderna. Se utiliza principalmente en la fabricación de acero inoxidable, baterías, turbinas, componentes electrónicos y aleaciones resistentes a la corrosión.

Su demanda global lo convierte en un recurso valioso, y República Dominicana ha sido históricamente uno de los países productores en el Caribe.

La principal mina de ferroníquel del país está ubicada en Bonao, provincia Monseñor Nouel, y ha sido operada por Falconbridge Dominicana (Falcondo) desde mediados del siglo XX. Sin embargo, el modelo extractivo ha generado controversias por su impacto ambiental y social.

En un giro reciente, el Estado Dominicano interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una demanda de recisión de contrato contra Falcondo, alegando incumplimiento contractual grave. Entre las acusaciones se destacan:

Daño ambiental valorado en más de USD 25 millones

Venta de inmuebles por USD 11 millones sin autorización estatal

Restricciones judiciales internacionales que impiden la venta de ferroníquel

Este proceso legal busca poner fin a la relación contractual con la empresa y abrir el debate sobre la sostenibilidad de la minería metálica en el país.

Además del impacto económico —con exportaciones que superaron los USD 216 millones en 2022 pero cayeron un 40.6% en 2023— el saldo ambiental incluye deforestación, contaminación de cuerpos de agua y afectaciones a comunidades locales, según han explicado especialistas en materia.