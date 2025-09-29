Cada 29 de septiembre se celebra en distintos países el Día de San Miguel Arcángel, y la fiesta de los Arcángeles San Gabriel y San Rafael.

San Miguel Arcángel es para los católicos uno de los principales ángeles. Su nombre es mencionado cuatro veces en la Biblia.

De acuerdo a dichos pasajes bíblicos, a San Miguel se le conocen cuatro oficios: pelear contra Satanás, rescatar las almas de los fieles del poder del enemigo, especialmente a la hora de la muerte.

También, ser el campeón del pueblo de Dios: los judíos en la antigua Ley, los cristianos en el Nuevo Testamento; por lo tanto, él era el patrón de la Iglesia, y de la orden de caballeros durante la Edad Media.

De igual manera, llamar de la tierra y traer las almas de los hombres a juicio, el nombre de Miguel significa “El que es como Dios” o “¿Quién como Dios?”.

Agrega que este Arcángel es el patrono de la ciudad de San Miguel de Allende, que en esta fecha tiene una de sus fiestas principales: la Alborada.

La fiesta en República Dominicana

En el caso de la República Dominicana, es una celebración que enlaza tres misas en fila con una fiesta de cigarro en boca, trago de cerveza o ron en mano y música pagana.

Normalmente estas deidades reúnen cientos de personas, acompañadas de cuadros, velas, velones, bizcocho y diferentes platos, que forman parte de los ritos de alabanza.

El rojo y el verde predominan en las prendas que visten los centenares devotos que celebran con un rito entre dos caminos, lo católico y el vudú. Se suele celebrar con la estridencia de la música en plena calle, excesivos gritos manifestando exageradamente alegría.

En el Distrito Nacional, el barrio San Miguel de la Zona colonial, es la punta de lanza de la celebración, pues en la iglesia que lleva su nombre fue el primer templo en el que permitieron entrar a la comunidad negra en el periodo colonial.

Tradicionalmente en esta fecha algunos devotos visitan el varón de cementerio, sobre todo el del camposanto de la avenida Máximo Gómez.

Según el portal viajard, se realizan festividades en su honor en: Sainaguá, Haina, Montaño, Villa Altagracia, Nigua, Ingenio Nuevo, Rancho al Medio, Najayo, Los Asises, Doña Ana, La Plena, La Canela, en Pueblo Nuevo, Yaguate, en la provincia San Cristóbal. También en Paraíso y en Los Patos, en la provincia Barahona, al suroeste.

Lo mismo que en Puerto Plata, en la zona norte del país. En la provincia Santo Domingo se mantiene la tradición, sobre todo en Villa Mella (municipio Santo Domingo Norte), como es el caso de la familia Brazoban, en Mata Los Indios; celebraciones también en Los Castillos, La Victoria, La Ceyba, Batey de Yagua, Punta, Los Morenos. Este es el patrón de la comunidad de Cruz Grande, en la que se hacen procesiones en su honor.