Festival de langosta reconoce a Deligne Ascensión



Cibao Atlántico resalta trabajo a favor de la zona del citado ex funcionario

PUNTA RUCIA.- Con la presencia de diversas personalidades ligadas al desarrollo turístico de toda la región del Cibao y dentro del marco de la realización Segundo Festival de la Langosta, fue reconocido el ex Ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión.

En el evento además fueron reconocidas las comunicadores Birmania Ríos y Mariasela Álvarez, quienes al recibir sus galardones expresaron sus agradecimientos por haberlas tomados en cuenta.

En el acto habló el alcalde de Estero Hondo, Edwin Espinal quien resaltó el trabajo que para que este evento tuviera el éxito esperado realizara la coordinadora general del mismo, la trabajadora y líder comunitaria, Mirian Cruz.

Espinal exhortó a los organizadores del acto, a que continúen trabajando para unidos continuar llevando solución a los graves problemas que enfrentan; todo dentro del marco de las necesidades de las diversas comunidades.

De su lado, Mirian Cruz, coordinadora del Festival de la Langosta, dijo, que esto era un sueño en donde se pudiera vender lo mejor de toda esta zona costera, al tiempo que exhortó a los jóvenes a que continúen trabajando por el desarrollo integral, en donde se hace necesario además, que vendan a Punta Rucia como el mejor destino turístico, no solo del Cibao Atlantico, sino de todo el territorio nacional.

De igual manera resaltó la presencia tanto de la comunicadoras Mariasela Álvarez y Birmania Ríos, así como del ex titular de obras públicas, Deligne Asencion quien fue el que ordenó que desde el ministerio que presidiera se construyera la importante carretera de unos 23 kilómetros y que une a Villa Elisa, Montecristi, Villa Vásquez y toda la franja cercana, lo que además tiende a contribuir con el desarrollo de Punta Rucia y zonas aledañas.

En el acto habló Deligne Ascensión, quien dijo que desde el ministerio que presidió no escatimó esfuerzo alguno para y por órdenes del Presidente Luis Abinader, llevar las soluciones que les presentaban los diversos sectores sociales y que el actual incumbente Eduardo Estrella les ha venido dado el debido seguimiento.

“Me siento muy honrado el poder estar aquí en este importante evento, en donde por su belleza no tenemos la menor dudas de que es uno de los paraísos terrenales del país, en donde además de las gracias a los organizadores, también queremos resaltar a Rafael Danilo Guzmán (Danilito), quien nos visitó junto a Domingo Adames y el periodista Rafael Santos, en donde nos llevaron las informaciones precisas sobre la importancia de esta importante carretera, la que está diseñada con estándares de desarrollo de primera”, dijo Deligne Ascensión.

La bendición del evento estuvo a cargo del cura Párroco de La Parroquia de Estero Hondo Luis Rosario quien resaltó el espiritu de progreso que hay en toda esta zona