FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA EDANCO XV:

El esfuerzo lírico corporal de apasionados danzarios, incontenibles…

“Dios, úneme con una buena bailarina”.

William Shakespeare.

“Los bailarines son los mensajeros

de los dioses”. Martha Graham.

“Baila primero. Piensa después.

Es el orden natural”. Samuel Beckett.

“Solo creería en un dios que sepa

cómo bailar”. Friedrich Nietzsche.

1/Bailar para llenar de sueños y nubes tus vueltas y deliros, desde los pies… En la tradición de construir festivales, el impulso humano tiene el fuego de una pasión especial, que no acepta negatividades, que pone en marcha todo lo que sea posible, para que el evento llegue a feliz puerto y cumpla su sagrada misión: cultivar un público tradicional y al mismo tiempo, crear nuevas audiencias para que el proyecto tenga la renovación compacta… Y con respecto a la danza, que es una de las piedras angulares de nuestra vocación corporal intrínseca, antropológica, (por donde quiera que desee observarlo: afro, taino o europeo), hay mucho, muchísimo todavía por hacer.

No han valido siglos de discrimen en el discurrir de nuestra historia, para poder desterrar esa vocación pasional que dominicanas y dominicanos, tienen por el baile, quienes al parecer han seguido por mucho tiempo al pie de la letra, la famosa expresión de Melody Carstairs: “Si no tienes algo porque bailar, encuentra una razón para bailar”… La historia de la música y el baile, repleta está de los cambios y los hábitos en el tiempo, del péndulo social en relación con el baile y los pulsos de las clases sociales, teniendo como un escenario insólito: el rol de la diversión.

Toda sociología del espectáculo que se respete, tiene la mejor memoria de los vaivenes sociales del merengue dominicano, la historia del Candomblé en la rica cultura del río La Plata, compartida por Uruguay y Argentina y al mismo tiempo se recuerda, la divertida polémica de primos culturales con respecto al origen del tango… Pero volviendo la querella nuestra de cada día y cada tiempo, habría que pensar en el tiempo que ha perdido la República Dominicana, para pulir el diamante de miles de cuerpos femeninos y masculinos, que andan por esta media isla en la búsqueda de una vocación que duerme en ellos, hermoso imán electrizante de elásticas caderas deseosas de un iluminado escenario de luces y aplausos merecidos…

A lo largo de estos 15 años, se debe agradecer a los Edancos la visión integral con que se difunde el tema de la danza, rompiendo el maldito tabú social de las preferencias para poder aspirar con tímida ilusión, al espacio de la Danza Clásica… Así seguimos pensando quienes entendemos la cultura como un acto de ciudadanía total, porque a fin de cuenta, menos o más: la Cultura la pagamos todos y todas y es más toditas… Edanco como proyecto nacido en el sector privado, como en su momento lo hizo la Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo, le ha hecho un gran favor al Estado dominicano, alguna vez se entenderá esta afirmación, que asumo Ad Nauseam !!!

¿Quizás todos y todas hemos bailado alguna vez ?… Cuando la gente baila, por más moderna o post moderna que sea la danza, en los giros de los cuerpos, hay una vieja ofrenda corporal a lo que alguna vez fuimos en el inicio de la civilización humana. En cada baile popular, en su delirio de eros y regusto, nos multiplicamos y producimos, abanicamos un viento de alegría interminable, el baile es transe, por simple que sea, aunque no lo sepamos y se nos va la vida en la algarabía de un retozo vertical que pide espacio y ritmo. Dominicanas y dominicanos, logran en cada edición de Edanco, estar en el mapa del mundo y el Caribe: para desnudar nuestros cuerpos, alborotados, solícitos, en plena estética de piernas femeninas al aire, el mejor puente del ritmo y la carne más pura montada en la música…

2/La Increible Historia del Festival Internacional de Danza Edanco: Made in Dominican Republic. Celebrada del 3 al 14 de agosto de 2005 esta primera entrega contó con la participación de 12 coreógrafos dominicanos, con marcados estilos que se desarrollan en el país como: neoclásico, moderno y contemporáneo.

La primera piedra entre cuerpos y sacrificios estaba puesta, era cuestión de apostar en las ilusiones y conjeturas, para mantener el sueño otro año más.

Del 26 de mayo al 4 de junio del 2006, en esta oportunidad EDANCO abre espacio a invitados internacionales con el fin de intercambiar experiencias en el escenario como también la referencia adquiridad por el público dominicano al confrontar estilos foráneos. “Head long dance theater” de Philadelphia, Estados Unidos; “Silver Brown Dance Company” de Brooklyn, New York y “Danza una” de Costa RIca, aportan al evento la muestra de las corrientes coreográficas en los Estados Unidos y Centro América…

Con esta segunda piedra, a pulso propio Edanco tenía ya su senda de ascenso y estabilidad asegurada: Panamá. Puerto Rico. Haití. Croacia. Martinica. Estados Unidos de América. Costa Rica. Canadá. Colombia. México. Suiza. Cuba. España. República Dominicana.

EN ESCENA: Desde el próximo 22 de septiembre hasta el 6 de octubre del 2019… Se inicia el XV Festival Internacional de Danza Contemporánea EDANCO 2019, en el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo. ¡Quince años de esfuerzo y triunfo apoyados masivamente por el público dominicano!

Durante los quince días de danza contemporánea actuarán como invitados grupos provenientes de varios continentes, teniendo como anfitriones a los mejores de República Dominicana.

3/Conclusiones: Más que un festival internacional, con una estrategia clara, Edanco apuesta a las nuevas audiencias y mejor apostará hacia el futuro si hace uso un proyecto ofrecido bajo el título de EDANCO-PROVINCIAS, que sería una forma de mantener el festival vivo luego de su ejecución en las provincias vía escena viva y videos… Los festivales, de cualquier género, que no apuestan a buscar nuevas audiencias, se mueren, se ponen viejos y desaparecen (La Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo, quizás no sea el mejor ejemplo para ilustrar, pero la estrategia para crecer faltó)… La idea de los talleres y presentaciones, adherir de modo sistemático a los colegios y escuelas a esas audiciones, son cosechas futuras en la masificación de aquel viejo tabú dominicano, horroroso, de que al Ballet o la Danza Clásica, era solo para acomodados y privilegiados… Esta XV edición de Edanco, merece todo el apoyo colectivo posible: si conocieras la danza. solo ante tus pupilas, en ese instante serás libre, te lo juro… (CFE)…