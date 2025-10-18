Festival Minuto del Agua concluye con éxito su décima edición

El Festival Internacional de Cortometrajes Minuto del Agua concluyó con éxito su décima edición en una gala que celebró una década de cine y conciencia ambiental.

El evento, organizado por la Fundación Municipios al Día, reconoció el talento de cineastas locales e internacionales que, a través de sus obras, destacaron la importancia del agua.

Ganadores y premios:

El primer lugar en la categoría Nacional fue otorgado al cortometraje «Fuente de Vida» dirigido por Anabelys Estévez, y el director, Augusto Valdivia, también presidente del festival, entregó el premio junto a Ana Amelia Rivera, Gerente de la División de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Fundación Popular. El ganador fue premiado con una estatuilla con el símbolo del festival hecha de cristal templado, un kit de video de última generación, y la oportunidad de utilizar los equipos de producción de Aldea Films para rodar por dos días.

En la categoría Internacional, el ganador fue «Soy el Agua» dirigido por Miguel Zaval El premio, entregado por Raysa Féliz del Hotel Lopesan y David Ruiz López-Prisuelos, Director del Centro Cultural de España, Sto. Dgo, incluyó una estatuilla de cristal templado y un fin de semana para dos personas en un hotel todo incluido de 5 estrellas en Punta Cana.

El primer lugar Preuniversitario fue para «Sonido de Agua» dirigido por Evams Polanco. Además de la estatuilla de cristal templado, el ganador recibió un kit de video, entregado por Ana Amelia Rivera de la Fundación Popular.

Otros cortometrajes galardonados en la noche fueron:

«Sed»: Tercer lugar nacional y Mejor Diseño de Arte y Mejor Cinematografía.

«Sonido de Agua»: Mejor Cartel, Mejor Sonido y Mejor Actuación.

«Fuente de Vida»: Mejor Edición, Mejor Dirección y Mejor Guion.

«El Alma sin Agua la Tierra sin Voz»: Segundo lugar Internacional.

· «SED». 3ter. Lugar Nacional

· «Agua Cuidarla Es Cuidarnos»- 2do. Lugar Nacional

Reconocimientos Especiales y Celebración:

El Festival también homenajeó a instituciones y figuras clave por su apoyo durante esta década, incluyendo a la Fundación Popular, DGCINE, UNESCO, Fondo de Agua Yaque del Norte, y al país invitado de honor, España. Además, se reconoció a Elías Dinzey por su visión y a Josías Domínguez por su trayectoria.

La gala, conducida por Carlos Almanzar y contó con la presentación musical de Geo Replay.

Los 26 cortometrajes participantes se proyectarán en las salas de cine, y el público podrá votar por su favorito en la cuenta de Instagram del festival, @festminutoagua, hasta el 20 de octubre. El corto con más «me gusta» será anunciado como el ganador del Premio del Público y recibirá un Day Pass en un hotel cortesía de los patrocinadores.

La décima edición del Festival Internacional de Cortometrajes Minuto del Agua conto con el apoyo de la Fundacion Popular, la Dirección General de Cine (DGCine), Caribbean Cinemas, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Radio Televisión Dominicana (RTVD), Grupo Ramos, Induveca, Lopesan Hotel Group, Infotep, Fuentes y Cascadas del Caribe, Arajet, Egehid, Asis Films, Palladium Hotel Group, Aldea Studio, Agora Santiago y Kinemaland.