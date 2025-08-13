Fidel Castro en su natalicio: Las frases más célebres que marcaron su legado

Fidel Castro, expresidente de Cuba y uno de los líderes más longevos y reconocidos del mundo, conocido por su régimen comunista y sus conflictivas relaciones con los EE.UU.

Nacido el 13 de agosto de 1926 cerca de Birán, Cuba, Castro se hizo conocido por sus políticas de izquierda radical y su compromiso con el comunismo, lo cual impactó profundamente el panorama político cubano y sus relaciones con Estados Unidos.

Sus políticas propiciaron mejoras significativas en la educación y la atención médica; sin embargo, estuvieron acompañadas de severas restricciones a las libertades civiles, lo que condujo a la persecución de disidentes políticos durante sus casi cinco décadas de gobierno.

A continuación, presentamos algunas de sus frases más reconocidas y célebres a lo largo de los años:

Frases de Fidel Castro

«Comencé la revolución con 82 hombres. Si tuviera que repetirla, la haría con 10 o 15 y con una fe absoluta. No importa lo pequeño que seas si tienes fe y un plan de acción».

«Los reyes de España nos trajeron a los conquistadores y amos, cuyas huellas quedaron en las concesiones circulares de tierras asignadas a quienes buscaban oro en las arenas de los ríos, una forma abusiva y vergonzosa de explotación, cuyos rastros se pueden notar desde el aire en muchos lugares del país».

“Nuestra posición es que no aceptamos condiciones de ningún tipo que puedan afectar la independencia y soberanía de nuestro país sólo con vistas a resolver los problemas económicos existentes entre Estados Unidos y Cuba”.

“Nunca vi una contradicción entre las ideas que me sostienen y las ideas de ese símbolo, de esa figura extraordinaria, Jesucristo.”

«Hace tiempo que llegué a la conclusión de que el último sacrificio que debo hacer por la salud pública cubana es dejar de fumar. La verdad es que no lo he extrañado tanto.»

«Siento que mi fe en el sacrificio y la lucha se fortalece. Detesto la existencia que se aferra a las nimiedades de la comodidad y el egoísmo. Creo que un hombre no debería vivir más allá de la edad en que empieza a deteriorarse, cuando la llama que iluminó el momento más brillante de su vida se ha debilitado.»

Fidel Castro, quien gobernó Cuba durante casi cinco décadas, transformó la nación en un estado socialista de partido único tras su exitosa revolución contra el dictador Fulgencio Batista en 1959. Bajo el liderazgo de Castro, Cuba logró avances significativos en salud y educación, alcanzando una tasa de alfabetización del 98% y estableciendo un sistema de salud universal.

Estas mejoras le granjearon un apoyo considerable entre muchos cubanos; sin embargo, su régimen se caracterizó por una severa represión, que incluyó la persecución de disidentes políticos y el cierre de medios de comunicación independientes. Miles de personas se enfrentaron a la cárcel, y muchas más intentaron huir de las condiciones opresivas de su gobierno, lo que provocó oleadas de emigración cubana.