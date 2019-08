Fiebre Deportiva. Hanser Alberto: “Dios ha sido la clave de todo para mí en la temporada”

Hanser Alberto expresó su satisfacción por la oportunidad que ha recibido en Baltimore, pero sobretodo destacó que Dios ha sido la clave del éxito que ha tenido en la temporada.

El jugador del cuadro de los Orioles habló sobre la gran temporada que está teniendo en el 2019 y la posibilidad de juagar en el invierno con los Gigantes del Cibao. “Agradezco a Dios por todo, realmente él ha sido la clave de todo en mí vida, es por eso que no dejo de hacer mi trabajo con amor y dedicación cada día”

Sobre la posibilidad de ser cambiado

“No quería irme de Baltimore, este equipo me dio una oportunidad que he aprovechado y por lo tanto me siento muy cómodo aquí, pero el béisbol es un trabajo y si me enviaban a otro lugar tenía que hacerlo, que bueno que no fue así”, dijo Hanser.

Habló de los Gigantes de Cibao

“Siempre juego en el invierno, siempre querré hacerlo, pero ahora estoy en una organización nueva donde no sé cómo se manejan las cosas, por eso no quiero comprometerme temprano antes de hablar con mí abogado y que ellos se pongan de acuerdo, pero de que quiero jugar en mí ciudad claro que sí”, expresó.

La gran temporada del 2019

Hanser presenta el mejor promedio de su carrera en las Mayores cuando batea para .321 incluyendo 36 carreras remolcadas, siete cuadrangulares y 14 dobletes en 101 partidos que ha visto acción. Acumula además 118 imparables, dos triples y ha anotado 38 carreras con OBP de .343 en lo que ha sido para él la mejor temporada.