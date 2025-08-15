Fieles en peregrinación de fe y espiritualidad

Una decena de fieles católicos inició la peregrinación “7 Días con Jesús” en la que caminarán para recorrer un trayecto que une dos puntos icónicos de la fe en el país: el Cerro de Fula, lugar donde vivió el venerado Padre Fantino, en la provincia de La Vega, y el Centro de Evangelización Padre Emiliano Tardif, en Santo Domingo.

Durante siete intensas jornadas, los peregrinos han atravesado comunidades cargadas de historia y fervor religioso, llevando consigo oraciones, cantos y testimonios de fe. Su ruta, iniciada el pasado lunes, ha conectado las localidades de Rincón, Jima, Fantino, Cotuí, Zambrana, Monte Plata, Yamasá y finalmente la capital dominicana.

Cada paso ha sido una oportunidad para evangelizar y reavivar la esperanza en los corazones de quienes los reciben. En cada pueblo, familias enteras han salido a las calles para saludarles, ofrecerles agua, alimento y aliento.

El padre Michel Rosario, de la Diócesis de La Vega, encabeza la caminata, guiando espiritualmente a los participantes y recordando que la peregrinación no es solo un ejercicio físico: es una experiencia de profunda conexión con Cristo y la misión evangelizadora de la Iglesia.

“Queremos que este recorrido sea un testimonio vivo de que, con Jesús, todo camino se hace más ligero. Así como unimos estos dos lugares también unimos corazones y comunidades bajo la misma fe y espiritualidad”, dijo el padre.

La iniciativa “7 Días con Jesús” rinde homenaje a dos grandes figuras de la vida religiosa dominicana, el Padre Fantino y el Padre Emiliano Tardif, y busca inspirar a más personas a vivir su fe de manera activa, salir al encuentro del prójimo y redescubrir la belleza de la solidaridad.

El próximo domingo, tras completar los 150 kilómetros de recorrido, los peregrinos serán recibidos con una misa especial en el Centro de Evangelización.