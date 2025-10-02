FIFA no tomará ninguna medida contra Israel

Ante las crecientes peticiones internacionales de suspender a los equipos israelíes del fútbol, ​​el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró el jueves que el organismo rector debe promover la paz y la unidad y no puede resolver problemas políticos.

En un período álgido para la política futbolística, Infantino presidió una reunión del consejo directivo de la FIFA en Zúrich, en la que no se incluyó formalmente a Israel en la agenda antes de la reanudación de las eliminatorias para el Mundial de 2026 la próxima semana.

Posteriormente, se reunió en privado en la sede de la FIFA con el líder de la federación palestina de fútbol, ​​Jibril Rajoub, y elogió a su organización «por su resiliencia en estos momentos».

Puede leer: MLB Playoffs: 6 equipos juegan hoy sus partidos decisivos

La mayor presión contra los equipos israelíes por parte de los líderes del fútbol europeo durante los dos años de conflicto en Gaza se detuvo tras una propuesta de paz el lunes en la Casa Blanca por parte del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Infantino recalcó ante su consejo de 37 miembros “la importancia de promover la paz y la unidad, especialmente en el contexto de la actual situación en Gaza”, declaró la FIFA en un comunicado de prensa que no hizo referencia directa a Israel.

“La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos”, afirmó Infantino en el comunicado, “pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios”.

La FIFA no programó una conferencia de prensa e Infantino no estuvo disponible para entrevistas.

La selección masculina de Israel ahora debe viajar para disputar los partidos de clasificación para la Copa Mundial contra Noruega en Oslo el 11 de octubre y contra Italia en Údine tres días después.

Noruega se encontraba entre las federaciones europeas de fútbol que instaron a la UEFA a convocar una votación de su comité ejecutivo antes de la reunión de la FIFA en Zúrich sobre la suspensión de los equipos israelíes de las competiciones internacionales. El organismo rector del fútbol turco solicitó directamente a la UEFA y a la FIFA que suspendieran a Israel.

Cualquier votación del panel de 20 miembros de la UEFA parecía probable que se aprobara, según informaron a The Associated Press personas familiarizadas con las discusiones, a pesar de la oposición de algunos miembros, como Israel y Alemania.