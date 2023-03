Figuras arremeten contra la expareja de Dalisa Alegría

Diversas figuras de los medios de comunicación arremetieron este martes contra Manuel Álvarez, exesposo de Dalisa Alegría, quien recientemente dio una entrevista revelando detalles íntimos de su antigua relación con la actriz.

El primero en pronunciarse fue el humorista Aquiles Correa, el cual utilizó su cuenta de Twitter, para manifestar lo siguiente:

¨Habrán pensado los entrevistados en cómo serán los recreos de sus hijas en el colegio? A sus madres les llamarán cuerneras, al padre de una cuernero y al padre de la otra venao. Será una adolescencia intensa. #NoHeMencionadoAnadie¨, twitteó.

La publicación de Correa, fue compartida por la también actriz Cheddy García, quien además dio su parecer sobre el tema.

¨Lo único que importa lograr es VIEWS, caiga quien caiga, es el nuevo dique patrón de exito” que daña a tantas familias¨, dijo.

¨Ellas dos deberían sacrificarse por el futuro de él, que es el futuro de sus hijos. .. Que cosa tan desagradable, le ha caído a ese muchacho Dios mío! Cúbrelo señor de tanta maldad, porque el público se dispuso a lo mismo. COMPREN UNA VIDAAAAAAA!¨, añadió García en otra publicación.

¨Un verdadero hombre no habla de una EX ni en bien ni en mal. El que lo hace no tiene mis respetos¨, expresó Albert Mena sobre esta situación.

El mensaje fue refutado por el CEO de Alofoke Media Group, Santiago Matías, quien entrevistó a Manuel Álvarez,

¨Y gran cosa tener el respeto de Albert Mena¨, respondió.

