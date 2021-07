Figuras dejan a exparejas mal paradas socialmente

Confesiones. “El corazón de la auyama solo lo conoce el cuchillo”, así lo han dejado sentir Mozart La Para, DJ Sammy, Ana Carolina y La Perversa tras declaraciones y acciones públicas que sacan a la luz íntimos detalles de sus exparejas, los cuales son la comidilla del entretenimiento

DJ Sammy reveló que se vio obligado a bloquear a su pareja Jenn Q.

La instagramer Ana Carolina y el urbano Musicólogo El Libro

Los artistas urbanos Yomel El Meloso y La Perversa.

Dicen por ahí que los trapitos sucios se lavan en casa, un dicho que parece no siempre aplicar, o al menos así lo han dejado ver las mediáticas exparejas que mencionaremos a continuación.



Aunque sus alianzas románticas eran referencia “de estabilidad” y compromiso en el medio artístico, las diferencias que han salido a la luz tras sus sonadas separaciones les han desmoronado a muchos el ideal de la pareja perfecta.

El caso del artista urbano Mozart La Para y su ahora exesposa Alexandra Hactu es el caso más fortuito en este ámbito.

Luego de que el intérprete de “Cuando toca, toca”, acudiera a un programa radial y contara su verdad tras tres años de divorcio con la famosa influencer y pusiera en evidencia detalles que la dejan mal parada, Hactú se animó a hacer un video para ventilar abiertamente detalles íntimos que acabaron con el matrimonio entre ella y el padre de su hija.



En la revelación del urbano salió a relucir que el artista no siempre estuvo de acuerdo con la cantidad de cirugías estéticas que se realizó la instagramer, que antes del anuncio de su separación ya tenían 3 años separados, aunque compartían la misma casa, y que en un momento dado que el artista tenía que prepararse su propia cena cuando llegaba en la madrugada luego de tocar en una fiesta.



Pero esto apenas empieza, ya que Alexandra MVP, como se le conoce popularmente, tampoco se quedó con los brazos cruzados y ofrecerá una entrevista en la que revelaría la otra cara de la moneda, la cual estaba fijada para transmitirse por su canal de YouTube ayer a las 7:00 de la noche.



En ese mismo sentido, hace poco el Dj Sammy hizo fuerte revelaciones de su expareja la comunicadora y modelo Jenn Quezada.



En una entrevista realizada por Dotol Nastra, el productor musical dejó a muchos con la boca abierta al confesar, bajo un alegato en su defensa tras críticas en su contra por su separación, que habría bloqueado a Quezada por “todos los lados”.



“No quiero que haya comunicación porque ya todo acabó. Ella siempre me está escribiendo, por donde quiera que ve una brechita”, dejando claro que su expareja lo ha estado hostigando.



El desahogo también tocó a la modelo Ana Carolina y el exponente urbano Musicólogo El Libro, luego de que ambos dieran a conocer que habían concluido su relación.



Según consideraciones de Ana Carolina, llegó el momento de valorarse como mujer.



“Yo soy la mala de la relación porque desde el principio, él me hizo de todo, y yo quise insistir y aguantar. Árbol torcido no se endereza, perro huevero no deja de comer huevo y lamentablemente el que es malo es malo”, reaccionó la modelo en un video.



Pero, no obstante, la modelo aprovechó ese corte para arremeter contra la comunicadora venezolana Jessica Pereira, a quien acusa de aprovecharse de su situación.



“Jessica se aprovechó de lo que estaba pasando, para tirar el pedazo, donde él ha dicho que me ha sido infiel. Ella agarró y el pobre muchacho que estaba ese día desbordado hablando, se aprovechó de él porque Musicólogo es muy muchacho”, criticó.

Otra expareja que también dio agua a beber y en ese mismo sentido expuso sus diferencias abiertamente, en varias etapas de su relación, fue la de los intérpretes urbanos La Perversa y Yomel el Meloso. La desconfianza, supuestos actos de violencia de género y detención, fueron solo algunos de los ingredientes de un amorío precedido por infortunios y malos entendidos.