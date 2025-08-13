Figuras reaccionan a la muerte de Antonio Isa Conde

El combatiente revolucionario, dirigente empresarial y exministro de Energía y Minas Antonio Isa Conde falleció este martes 12 de agosto a sus 85 años en la ciudad de Miami, donde recibía atenciones de salud.

La noticia provocó una ola de reacciones de personalidades de la política, el empresariado y la sociedad civil, quienes destacaron su integridad, visión y compromiso con el país.

Tal es el caso de Joel Santos Echavarría, actual ministro de Energía y Minas, quien comentó en su cuenta X (antiguo Twitter), lo siguiente:

«Lamento profundamente el fallecimiento de Antonio Isa Conde (don Tony), exministro de Energía y Minas, empresario, amigo y ciudadano comprometido con el desarrollo de la República Dominicana. Su visión y liderazgo dejaron huellas en los diferentes aspectos de la vida nacional en los que participó. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos. ¡Paz a su alma!», posteó. Desde el movimiento cívico Participación Ciudadana, organización que Isa Conde cofundó, se expresó pesar por la pérdida. “Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de nuestro primer Coordinador General. Su ejemplo seguirá siendo guía para la lucha por la transparencia y la democracia«, aseguró. También la exvicepresidenta de la República Dominicana, Margarita Cedeño, lamentó la partida de Antonio Isa Conde. «Un hombre íntegro cuya vida estuvo marcada por la defensa de la verdad, la justicia y el desarrollo responsable de nuestro país. Su compromiso con lo correcto, su visión innovadora y su incansable responsabilidad social dejan un legado que trasciende generaciones», dijo. «Gracias don Antonio, por demostrar que la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace es posible. Paz a su alma y fortaleza a sus seres queridos», añadió.

A continuación otros pronunciamientos y mensajes publicados en las redes sociales:



Más sobre Isa Conde

Isa Conde, nacido el 14 de marzo de 1940 en San Francisco de Macorís, se graduó de doctor en Derecho en la UASD, y realizó una especialidad en Administración, Economía, Banca y Desarrollo Económico, en Roma, Italia. Ocupó las funciones de subsecretario de Industria y Comercio, presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y ministro de Energía y Minas, este último de 2015 a 2020. Fue gerente general de Delta Comercial, administrador de Textiles Titán, alto ejecutivo de Ferquido y presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera.

Le sobreviven su hermano Narciso Isa Conde, así como sus hijos Antonio Emilio, Aris Alfredo y Marcia Patricia, procreados con Marcia Nadal, ya fallecida. Don Tony, como le decían cariñosamente sus allegados, tuvo seis nietos y tres biznietos.

Antonio Isa Conde

Fue fundador de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) y miembro del Consejo Provisional Universitario de la UASD que expulsó a profesores comprometidos con la tiranía de Trujillo. Isa Conde fue combatiente en la Revolución de Abril de 1965 desde el Comando de la calle Espaillat 55, uno de los primeros en ser organizados al estallar la guerra, del que fueron parte personalidades como Norge Botello y el poeta Jacques Viau Renaud.

Isa Conde, hijo de la ingeniera arquitecta Mercedes Conde Pausas y de Aris Isa Dájer, plasmó los episodios más importantes de su existencia en el libro “Relatos de la vida de un desmemoriado”, que recoge aspectos familiares, profesionales, políticos y asuntos de Estado en los que participó, que tiene una primera edición de 2015 y una segunda ampliada de 2021.

Sin honras fúnebres

Cumpliendo su deseo, no se realizarán honras fúnebres. Más adelante sus cenizas serán diseminadas en el mismo lugar donde se esparcieron las de su amada esposa, Marcia Nadal, bajo la sombra de dos ceibas rodeadas de ramas de bambú.