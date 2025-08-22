Filadelfia celebra con éxito la Semana de la Dominicanidad

La cultura, el calor humano, la música y la belleza coparon las celebraciones de la Semana de la Dominicanidad, en la que miles de personas disfrutaron del orgullo de sus raíces.

La ciudad de Filadelfia fue el marco perfecto para que los dominicanos residentes allí organizaran y disfrutaran de múltiples actividades, en una tradicional celebración que incluyó la conmemoración del 162.º aniversario de la restauración dominicana., organizada por diversas instituciones y líderes comunitarios.

El grupo juvenil Tamo en Cine inició el acto con un torneo de dominó y luego Medicoop de Filadelfia impartió una conferencia sobre salud, belleza, bienestar y educación. Asimismo, el Consulado Dominicano, encabezado por la honorable cónsul Lourdes Herrera, auspicio una misa con el padre Joseph Dionne.

La actividad concluyó con un encuentro dominicano y el festival cultural por Dominican Parade & Festival de Filadelfia.

La cónsul Lourdes Herrera, en su discurso, resaltó la importancia de celebrar la identidad dominicana y fortalecer los lazos entre la diáspora y la patria. Además de hacer hincapié en el orgullo por la cultura, la historia y los logros de los dominicanos, tanto en la isla como en el extranjero.

De su lado, la dirigente comunitaria Tomasina Sosa valoró la actividad como trascendental por el gran calor que tuvo por parte de los dominicanos residentes en esa ciudad.

“A los jóvenes recuerden sus raíces y la riqueza de nuestra cultura. Cada esfuerzo que hagan en la educación, trabajo y liderazgo construye un futuro brillante”, exclamó Sosa.

Añadió que el evento refuerza el compromiso de la comunidad dominicana en Filadelfia con la cultura, la educación y el bienestar social.

La actividad contó también con Leonardo Enríquez, encargado del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX); Danilo Burgos, representante estatal; Juan Mota, del Instituto Duartiano; Hindira Santana, presidenta de la Cooperativa Nacional de Servicios (MEDICOOP) y Enerolina Meléndez, presidenta de la Asociación de Bodegueros.