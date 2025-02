Filadelfia se tiñe de verde el día de San Valentín para celebrar a campeones del Super Bowl

Filadelfia se llenó de verde el día de San Valentín para celebrar a sus campeones del Super Bowl.

Los fanáticos extasiados gritaron y vitorearon el viernes cuando el mariscal de campo MVP Jalen Hurts y el dueño de los Eagles Jeffrey Lurie se turnaron para levantar el trofeo Vince Lombardi al comienzo del desfile de la victoria del equipo por la Ciudad del Amor Fraternal.

Muchos fanáticos acamparon a lo largo de la ruta del desfile durante la noche, acurrucándose bajo mantas y en tiendas de campaña para asegurarse lugares privilegiados cerca del Museo de Arte de Filadelfia, donde los Eagles subieron al escenario en los escalones «Rocky».

“Cuando me eligieron en el draft, me dije a mí mismo que no subiría a la escalera de Rocky hasta que ganara un campeonato”, dijo Hurts. “Y ahora estamos aquí”.

Algunos fanáticos alborotadores lanzaron latas de cerveza a los jugadores que viajaban en los autobuses descubiertos, y un lanzamiento desviado golpeó al gerente general de los Eagles, Howie Roseman, en la frente.

“Sangro por esta ciudad”, dijo Roseman más tarde durante la celebración.

Otros fanáticos ataviados con camisetas de los Eagles treparon árboles y postes de luz, se subieron a escaleras y se aferraron a una estatua de Benjamin Franklin cerca del Ayuntamiento para ver al corredor Saquon Barkley, que batió récords, y a Cooper DeJean, el back defensivo novato que corrió una intercepción hasta la zona de anotación en su cumpleaños número 22.

“Este equipo es especial. No podemos ser grandes sin la grandeza de los demás, y eso sin duda se aplica a nuestros fanáticos”, dijo el entrenador principal Nick Sirianni.

Barkley, junto con muchos otros jugadores, se bajaron de los autobuses para caminar por la ruta del desfile e intercambiaron saludos con los fanáticos que se apretujaban contra las barricadas tambaleantes.