Filis aseguran pasaje directo a 2ª ronda playoffs

José Ramírez fue un hombre clabe en la victoria de Cleveland sobre Detroit.

Filis11

Marlins1

FILADELFIA .AP. El panameño Edmundo Sosa conectó tres de los ocho vuelacercas de Filadelfia, un récord del equipo, y los Filis aseguraron un pasaje directo a la segunda ronda de los playoffs, al vapulear el miércoles 11-1 a los Marlins de Miami.

Schwarber conectó su 55to y 56to jonrón para acercarse a dos de Cal Raleigh de Seattle.

Por los Marlins, los dominicanos Otto López de 4-0, Agustín Ramírez de 4-0. Heriberto Hernández de 3-0.

Yankees8

M. blancas1

NUEVA YORK .AP. Aaron Judge igualó el récord de las Grandes Ligas al alcanzar los 50 jonrones por cuarta vez, conectando un par de jonrones, y los Yankees de Nueva York recuperaron el liderato de la División Este de la Liga Americana por primera vez desde julio con una victoria de 8-1 sobre los Medias Blancas de Chicago el miércoles por la noche.

Max Fried (19-5) ganó su sexta apertura consecutiva y se convirtió en el primer ganador de 19 juegos en las Grandes Ligas.

Nueva York (90-68) ha ganado siete de ocho juegos.

Rays6

Orioles2

BALTIMORE .AP. Brandon Lowe y Jake Mangum conectaron jonrones en solitario, y los Rays de Tampa Bay mantuvieron a los Orioles de Baltimore sin hits durante las primeras seis entradas para ganar el miércoles 6-2.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 4-1. Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 3-0.

Cleveland5

Tigres1

CLEVELAND .AP. George Valera conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada, José Ramírez conectó un doble de dos carreras en la séptima y los Guardianes de Cleveland se convirtieron en el primer equipo de las Grandes Ligas en remontar una desventaja de 15.5 juegos y tomar la delantera en la división o la liga, al vencer precisamente a los Tigres de Detroit 5-1 el miércoles por la noche.