Filis aseguran pasaje directo a 2ª ronda playoffs

Filis11
Marlins1
FILADELFIA .AP. El panameño Edmundo Sosa conectó tres de los ocho vuelacercas de Filadelfia, un récord del equipo, y los Filis aseguraron un pasaje directo a la segunda ronda de los playoffs, al vapulear el miércoles 11-1 a los Marlins de Miami.
Schwarber conectó su 55to y 56to jonrón para acercarse a dos de Cal Raleigh de Seattle.
Por los Marlins, los dominicanos Otto López de 4-0, Agustín Ramírez de 4-0. Heriberto Hernández de 3-0.
Yankees8
M. blancas1
NUEVA YORK .AP. Aaron Judge igualó el récord de las Grandes Ligas al alcanzar los 50 jonrones por cuarta vez, conectando un par de jonrones, y los Yankees de Nueva York recuperaron el liderato de la División Este de la Liga Americana por primera vez desde julio con una victoria de 8-1 sobre los Medias Blancas de Chicago el miércoles por la noche.
Max Fried (19-5) ganó su sexta apertura consecutiva y se convirtió en el primer ganador de 19 juegos en las Grandes Ligas.
Nueva York (90-68) ha ganado siete de ocho juegos.
Rays6
Orioles2
BALTIMORE .AP. Brandon Lowe y Jake Mangum conectaron jonrones en solitario, y los Rays de Tampa Bay mantuvieron a los Orioles de Baltimore sin hits durante las primeras seis entradas para ganar el miércoles 6-2.
Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 4-1. Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 3-0.
Cleveland5
Tigres1
CLEVELAND .AP. George Valera conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada, José Ramírez conectó un doble de dos carreras en la séptima y los Guardianes de Cleveland se convirtieron en el primer equipo de las Grandes Ligas en remontar una desventaja de 15.5 juegos y tomar la delantera en la división o la liga, al vencer precisamente a los Tigres de Detroit 5-1 el miércoles por la noche.