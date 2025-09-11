En los últimos años, la filtración de videos íntimos de figuras públicas y no tan públicas ha generado un intenso debate sobre los límites de la privacidad, lo delicado de grabarse y el impacto emocional que enfrentan quienes se ven expuestos sin su consentimiento.

Más allá del morbo mediático, psicólogas aseguran que estos hechos representan una grave violación a la confianza y a la dignidad humana.

Tal es el caso de la psicóloga Francis Báez, quien explicó que la difusión de estas imágenes se convierte en una problemática social, conductual y emocional porque generan un impacto a la sociedad.

“Lo que antes era una intimidad, que eso solamente se quedaba entre las parejas, hoy está saliendo a flotes a la luz pública, lo que hace mucha inducción a la promiscuidad, al morbo, a las conductas ya desinhibidas, sin ningún tipo de pudor, ni sin ningún tipo de valor moral”, informó.

Psicóloga Francis Báez

El daño a sus seguidores

La médica psiquiatra señaló además que el daño emocional va mucho más allá de la vergüenza momentánea al frente de sus seguidores.

“Esto hace mucho daño a los seguidores de estas personas conocidas porque ni siquiera la pornografía es algo legal en la Republica Dominicana mucho menos exhibiciones de actos sexuales. Son formas, vamos a llamarle, patológicas y más bien psicopáticas de quien sueles grabar esto y luego tirarlos a las redes”.

“Las personas que son capaces de hacer esto pueden tener algún tipo de parafilia, llámese enfermedades en las sexualidades, de exhibicionismo o tales cosas, aquel que lo sube a la red”, advirtió.

Este contenido explicito “no debió de salir a la luz de ninguna forma, sino que debió de ser consumido para los que quisieron hacerlo, porque al final hace mucho daño a las personas a la integridad, a la moral, pero también aquellos que pueden estar viendo”.

El papel de los medios de comunicación y la difusión del contenido

Hizo un llamado a los medios de comunicación a no hacerse eco de este tipo de contenido, ya que raya “contra la moral”.

“Deberían ser censurados, porque si nosotros andamos como los animales y no tenemos ni siquiera moral ni respeto por nuestras intimidades o por nuestro cuerpo entonces nosotros nos estamos comportando peor que animales”, advirtió.

Calificó además como una conducta animalada de quien está subiendo esto a la red, porque “estos son los animales los que en la calle tú lo puedes ver teniendo un acto sexual o de acoplamiento”.

“Las personas, no tenemos esa costumbre, porque se supone que tenemos moral, que debemos tener intimidad con nosotros, que debemos tener parte que cubrir y que eso es parte de nuestra intimidad, no de la publicidad nuestra”, resaltó.

Recordó que “de todos los puntos que tú lo veas, está mal. Si se permitió grabar o no, quien lo subió está todavía mucho más mal, y lo que son los medios de comunicación lo están haciendo todavía mucho peor”.

“Me da mucha pena que muchos medios de comunicación se hagan eco de cosas de tantos antivalores de tantas cosas antimorales y destructiva para las personas”, concluyó.