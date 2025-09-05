Fin de semana de lluvias en RD: Aguaceros y vientos afectan varias provincias

Fin de semana de lluvias en RD: Aguaceros y vientos afectan varias provincias

El clima en República Dominicana este fin de semana estará dominado por lluvias y vientos.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para este sábado, la humedad aportada por el paso de la onda tropical por el territorio dominicano, en adición a una vaguada en diferentes niveles de la troposfera, ambas favorecerán los incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, especialmente durante horas vespertinas.

Los sectores más afectados serán Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Vega, Santiago, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, San Juan y otras provincias aledañas hasta las primeras horas de la noche.

La entidad señaló que para el domingo, la vaguada en altura, en adición a los efectos locales y el viento del este/sureste. Favorecerán los nublados para que ocurran aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, durante la tarde, hacia provincias del noreste, sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza.

