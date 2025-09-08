Fin de semana trágico: Cinco mujeres mueren en hechos violentos y accidentes en menos de 48 horas en República Dominicana

La violencia y los hechos trágicos han dejado luto en la República Dominicana durante el fin de semana, con la muerte de al menos cuatro mujeres en distintos incidentes ocurridos en San Francisco de Macorís, San Isidro y San José de Ocoa.

Accidente mortal en San Francisco de Macorís

En la carretera Jaya, de San Francisco de Macorís, fallecieron Anyelissa María Reyes y Ana del Orbe, ambas bioanalistas de un reconocido centro médico local, tras ser impactadas por una yipeta BMW blanca mientras se desplazaban en una pasola.

El conductor del vehículo huyó de la escena, y la Policía Nacional identificó como propietario del automóvil a Marcos Sánchez Telemin, aunque aún no se confirma si conducía al momento del accidente. Familiares y allegados exigen justicia:

“Ellas lo que estaban era llevando la tradición de ver al Divino Niño, eran inseparables… yo lo que quiero es justicia para las dos”, expresó su abuelo Antonio Jiménez.

Los restos de Reyes serán velados en su residencia de la calle Duarte Arriba, mientras que los de Del Orbe en la funeraria San Francisco.

Ataque con arma blanca en San José de Ocoa

En la comunidad Domingo Frío, sección Palo de Caja, distrito municipal La Ciénega, Valdemira Peña Mateo, de 59 años, murió a causa de múltiples heridas cortocontundentes, presuntamente infligidas por un hombre identificado solo como Alejandro.

Su esposo, José Altagracia Tejeda Mariñez, de 50 años, resultó gravemente herido en el cuello y permanece en cuidados intensivos en Baní.

El informe preliminar indica que la pareja compartía vivienda con el agresor, quien posteriormente los atacó con un machete. Las autoridades desconocen aún el motivo del hecho.

El cadáver de Peña Mateo fue enviado al INACIF en Azua para autopsia, mientras la Policía Nacional mantiene un operativo de búsqueda en zonas rurales para dar con el sospechoso.

Feminicidios

En San Isidro, Santo Domingo Este, Henry Rafael Torres Rosario, actualmente prófugo, es señalado como el presunto responsable de ultimar con arma blanca a su pareja sentimental, identificada como Angelina, de nacionalidad haitiana.

Por otro lado, en la comunidad La Cañada de Jaina, fue apresado Iván Rafael Sosa, de 21 años, acusado de dar muerte de un disparo a su pareja Katherine Frías Aquino, de 20 años. Al momento de su detención, las autoridades le ocuparon el arma homicida. El detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas.

Contexto nacional

Estos casos se suman a una preocupante estadística de violencia contra la mujer en el país. Según datos de la Procuraduría General de la República, en lo que va de 2025 se han registrado 32 feminicidios íntimos.